محافظ المنوفية يلتقى طفلين بدار الرحمة للأيتام ويقدم لهما هدايا عينية

المنوفية - محمد فتحى

فى لفتة إنسانية، أجرى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية زيارة تفقدية إلى دار الرحمة للأيتام بقرية البتانون بشبين الكوم للاطمئنان على الطفلين (أمينة، عبدالرحمن) وذلك عقب إيداعهم بالدار وذلك فى استجابة فورية من المحافظ لاستغاثتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى، جاء ذلك بحضور نائبه محمد موسى، واللواء عماد يوسف السكرتير العام، ووكيل وزارة التضامن الاجتماعى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، ومدير إدارة دار الرحمة.

وقرر محافظ المنوفية صرف (20) ألف جنيه كدعم مالى للدار ومساعدات غذائية وعينية (بطاطين وملابس ولعب لجميع الأطفال ) لتلبية كافة الاحتياجات والمتطلبات والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، كما اطمئن المحافظ على الحالة الصحية للطفلين وجميع النزلاء للتأكد من توفير كافة أوجه الخدمات والرعاية الشاملة لهم، موجهاً بتقديم الدعم النفسى والرعاية الصحية لهم حرصا على مستقبلهم ومراعاة لحقوقهم بهدف إعدادهم وتنشئتهم بطريقة صحيحة لإخراج جيل قادر على خدمة وطنه.

فيما تفقد محافظ المنوفية الدار للتأكد من مستوى جودة الخدمات المقدمة واستمع لشرح تفصيلى من مديرة الدار عن الخدمات التى تقدمها، وأفادت بان الدار تضم (23) طفلا وطفلة من عمر 3 سنوات وحتى 8 سنوات وبها حضانات للأطفال وتقوم على تعديل السلوك وتنمية المهارات والتخاطب وكذا أماكن إعاشة للأطفال، مشيرة إلى أن هناك 6 أطفال من أبناء الدار قد حصلوا على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية فى مسابقة العلوم والتكنولوجيا، وأشاد المحافظ بمستوى أدائهم ومجهوداتهم المتميزة ومؤكداً على تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لهم كونهم واجهة مشرفة للمحافظة.

كما أجرى المحافظ حوارا مع أبناء الدار عن متطلباتهم وطموحاتهم المستقبلية، مؤكدا حرصه واهتمامه بتقديم الدعم اللازم لتوفير جو من الأمان والراحة لهم كونهم جزء لا يتجزأ من أفراد المجتمع، مشددا على القائمين بالدار بحسن المعاملة وتلبية كافة احتياجاتهم ورعايتهم من كافة الجوانب الصحية والاجتماعية والنفسية.