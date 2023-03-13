محافظ المنوفية يلتقى أسرتين من ذوى الحالات الإنسانية ويوجه بصرف مساعدات لهما

المنوفية - محمد فتحى

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام، أسرتين من ذوي الحالات الإنسانية لبحث مطالبهم والتعرف على شكواهم وسرعة تلبيتها حفاظاً على حقوقهم، ولضمان توفير حياة كريمة وآمنة لهم، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات اليومية التى تنظمها المحافظة مع مختلف جموع أبناء وأهالي المحافظة.

استمع محافظ المنوفية لمواطنة من ناحية البر الشرقى بشبين الكوم، تعول أربعة أبناء ليس لديها مسكن ومصدر دخل للإنفاق على أولادها بالمراحل التعليمية المختلفة ، وعلى الفور أمر المحافظ بصرف مساعدات مالية وعينية من مواد غذائية وأحذية تعينها على متطلبات حياتهم المعيشية وتزامناً مع حلول شهر رمضان ، كما كلف رئيس حى غرب بتوفير مسكن ملائم لها ولأولادها مع دفع القيمة الإيجارية لمدة عام لحين توفير مسكن دائم عقب الإنتهاء من الأعمال الإنشائية بعمارات الإيواء بالحى.

كما أمر المحافظ بصرف إعانة مالية عاجلة ومساعدات عينية لمواطن بناحية أشمون يعول 4 أبناء ثلاثة منهم من ذوي الهمم ويعمل باليومية وظروفه الصحية صعبة إثر تعرضه لحادث أليم ، وخلال اللقاء أكد المحافظ على أن مكتبه مفتوح دائماً للتواصل المباشر مع جموع المواطنين ولا سيما الأسر الأولى بالرعاية وذوى الحالات المرضية لتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة لهم .

وأشار محافظ المنوفية إلى أننا مستمرون فى تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة للأسر الأولى بالرعاية لتلبية كافة احتياجاتهم والتعاون مع كافة الجهات المعنية للنهوض والارتقاء بالخدمات المقدمة لأبناء وأهالي شعب المحافظة بشتى القطاعات الخدمية والتنموية.