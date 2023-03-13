محافظ المنوفية يتفقد أعمال تطوير ورصف المربع السكنى أمام المستشفى التعليمى

المنوفية - محمد فتحى

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، الأعمال التمهيدية لتطوير ورفع كفاءة المربع السكني أمام المستشفى التعليمي بنطاق حي غرب فى شبين الكوم، بإجمالي (10) شوارع، وبمجموع أطوال (6000) م، تمهيداً لتنفيذ أعمال الرصف.

يأتي هذا ضمن جولته الميدانية لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة، رافقه محمد موسى نائب المحافظ، واللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة، رئيس حي غرب شبين الكوم.

وتـابع المحافظ أعمال قطع الفرمة وتكسير الأرصفة وتجهيز الموقع العام لأعمال الرصف المتكاملة، من رفع مطابق الصرف الصحي وتركيب بلاعات مياه الأمطار وبلدورات علي جانبي الطريق بمنطقة المربع السكني بحي غرب شبين الكوم ، وشدد المحافظ على رئيس الحي بسرعة رفع نواتج التطوير أول بأول لتسهيل الحركة المرورية والتنسيق مع الشركة المنفذة بتسريع معدلات الأداء لنهو كافة الأعمال وفق الجدول الزمني المقرر .

وأضافت رئيس حي غرب شبين الكوم أنه جاري البدء في تنفيذ أعمال رصف ورفع كفاءة (7) شوارع ومتفرعاتهم ومربعات سكنية بنطاق الحي وهم ( متفرعات شارع طلعت حرب ، المربع السكني للمستشفي التعليمي ، متفرعات شارع صبري أبو علم ، متفرعات شارع جمال عبد الناصر " منطقة إدارة الجامعة " ، إمتداد شارع حمدي أبو اليزيد من شارع باريس حتي شارع المصنع ، المربع السكني للتعاونيات ، المربع السكني العمال ) ، مشيرة أنه وفقاً لتوجيهات محافظ المنوفية فقد تم التنسيق مع شركات المرافق للإنتهاء من أعمال الترفيق بالشوارع المدرجة بخطة الرصف لضمان إنجاز المهام المطلوبة وتحسين معدلات الأداء .

فيما تفقد المحافظ الأعمال الإنشائية لحديقة بشاير الخير، المقامة على مساحة 1559 م2، تنفيذ هيئة الأبنية التعليمية، والتي تتضمن 6 بروجولات، محلات تجارية ، مساحات خضراء ، مناطق ألعاب للإطفال ، غرف إدارية ، بتكلفة إجمالية ما يزيد عن 3 مليون جنيه ، حيث جاري تنفيذ الأعمال الخرسانية لسور الحديقة وتجهيز الموقع العام للأعمال الإنشائية ، وخلال تفقده للأعمال شدد المحافظ علي تكثيف الجهود وتسريع وتيرة العمل ، مشيراً أن تلك الأعمال تأتي ضمن خطة المحافظة لإنشاء وتطوير كافة الحدائق بنطاق المحافظة ، وتطوير الميادين العامة لإيجاد متنفساً حضارياً وجمالياً للمواطنين.