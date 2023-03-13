اليوم السابع
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الإثنين، 13 مارس 2023 05:52 ص
أكرم القصاص
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مباحثات جزائرية أوغندية بين الرئيس تبون ونظيره موسيفينى

الإثنين، 13 مارس 2023 05:00 ص
مباحثات جزائرية أوغندية بين الرئيس تبون ونظيره موسيفينى الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون
أ ش أ

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أجرى الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، محادثات ثنائية مع نظيره الأوغندي يوويرى موسيفينى، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر تستمر لمدة يومين.


جاء ذلك خلال استقباله الأحد بمقر الرئاسة الجزائرية، للرئيس الأوغندى، ومن المقرر أن تمتد المحادثات لتشمل وفدي البلدين قبل الإعلان عن نتائج هذه الزيارة.


وكانت الرئاسة الجزائرية، قد أعلنت في بيان، أن هذه الزيارة تكتسي أهمية خاصة، حيث ستضيف لبنة أخرى في مسار تدعيم الديناميكية الإيجابية التي تشهدها البلدين وتعزز التزامهما المشترك لصالح قضايا القارة الأفريقية، وتأكيد تطلعاتهما نحو تحقيق السلم والتنمية لشعوبها.


الرئيس الجزائرى

عبد المجيد تبون

الجزائر

اوغندا



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