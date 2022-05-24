باحثون يطورون عدسة لاصقة تراقب ضغط العين وتعطي أدوية الجلوكوما عند الحاجة

كتبت - ميرفت رشاد

طور فريق من الباحثين العاملين في جامعة صن يات سين في الصين عدسات لاصقة يمكن استخدامها لمراقبة تغيرات ضغط العين وإدارة أدوية الجلوكوما عند الحاجة، وفقا للبحث المنشور في مجلة Nature Communications ، اختبر الباحثون عدساتهم حتى الآن على الأرانب والخنازير، ووجدوا أنها قادرة على مراقبة تغيرات ضغط العين بشكل مستمر وإدارة عقار بريمونيدين عند الحاجة، وفقا لما نشره موقع " medicalxpress".

الجلوكوما عبارة عن ضغط داخل أجزاء من العين يؤدي إلى تلف العصب البصري ، والذي يمكن أن يؤدي إلى العمى الجزئي أو الكامل تاريخياً، كان من الصعب علاج المرض بسبب التغيرات العشوائية في ضغط العين، لا يمكن للمرضى الشعور عندما يزداد الضغط، وبالتالي لا يعرفون متى يستخدمون قطرات العين، في هذا البحث الجديد، طور الباحثون عدسة لاصقة يمكنها مراقبة الضغط في العين باستمرار، وعندما يتم الوصول إلى عتبات معينة، يمكن أن توزع الأدوية تلقائيًا في الغرفة الأمامية عبر حاجز القرنية، مما يوفر راحة مباشرة ويقضي على الضرر.

العدسة مزدوجة الطبقات مع وجود جيب من الهواء بين الطبقات، يعمل الجيب الهوائي كجزء من نظام كهربائي ناتئ - الضغط من داخل العين يضغط على الجيب الهوائي، وينبه المكونات الإلكترونية إلى الحاجة إلى إعطاء البريميونيدين ، والذي يتم دفعه بواسطة تيار كهربائي صغير من الجانب السفلي للعدسة عبر القرنية وفي العين، تتكون الطبقة الخارجية من ست صفائح نحاسية تعمل كمنشطات مرتبة.

يتضمن التصميم وحدات صغيرة من بريمونيدين على طول حافتها ، مرتبة بحيث لا تعيق الرؤية، لاحظ الباحثون أن العدسات اللاصقة طفيفة التوغل وتعطي قزحية المريض صبغة ذهبية، كما لاحظوا أنه لاسلكي وخالي من البطاريات ويمكن استخدامه لعلاج مجموعة متنوعة من أمراض العين، يمكن أيضًا إقرانها بتطبيق هاتف ذكي لتزويد المرضى بمعلومات تتعلق بصحة عيونهم.