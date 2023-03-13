لجنة تعديل النظام الداخلى لاتحاد المعلمين العرب تختتم أعمالها بالقاهرة

كتبت ـ آية دعبس

اختتمت اللجنة المشكلة لصياغة وتعديل القانون الأساسي والنظام الداخلي ل اتحاد المعلمين العرب ، أعمالها، بمقر النقابة العامة للمهن التعليمية بالجزيرة.

وتضم اللجنة، أحمد عبد الكريم الحميدي نقيب معلمي السودان، وحيد الزعل نقيب معلمي سوريا، عهد الكينج مستشار اتحاد المعلمين العرب، نبيل الهواشي الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الأساسي بدولة تونس ، إبراهيم شاهين وكيل أول النقابة العامة للمهن التعليمية المصرية .

وأوضح خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب أن اللجنة تم تشكيلها خلال اجتماع الهئية التشاورية التى عقدت بدولة تونس في الفترة من 25 إلي 30 يناير الماضي، بحضور رؤساء المنظمات والنقابات والأعضاء باتحاد المعلمين العرب، بهدف إعادة صياغة القانون الأساسي وتعديل النظام الداخلي للاتحاد.

وأشار الزناتي، إلى أنه سيتم عرض التعديلات التي توصلت إليها اللجنة فى المؤتمر العام لاتحاد المعلمين العرب، المنتظر انعقاده في الجمهورية التونسية خلال النصف الأول من شهر مايو القادم.

ومن جانبه، أكد إبراهيم شاهين وكيل اول النقابة العامة للمهن التعليمية وأحد أعضاء اللجنة، أن اللجنة ناقشت على مدار 3 أيام مواد القانون الأساسي والنظام الداخلي لاتحاد المعلمين العرب، وتعلقت أبرز التعديلات باختصاصات ومهام كل من، رئيس اتحاد المعلمين العرب، والأمين العام للاتحاد، ونائبه، والأمانة العامة ، بالإضافة إلى تعديل اختصاصات المؤتمر العام والمجلس المركزي والهيئة التشاورية وطريقة انتخاب كلا من رئيس اتحاد المعلمين العرب والأمين العام للاتحاد.

وأوضح شاهين، أن اللجنة قامت بوضع أهداف الاتحاد سواء في مجال التعليم او المجال القومي أو العالمي، والوسائل والأساليب التي تحقق هذه الأهداف.

وفي الختام، أهدى خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، درع نقابة المهن التعليمية لأعضاء اللجنة، تقديرا لجهودهم وتكريما لهم.