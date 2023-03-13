اليوم السابع
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كسح مياه الأمطار فى الطرق والشوارع الرئيسية بمختلف مراكز ومدن الشرقية.. صور

الإثنين، 13 مارس 2023 09:28 م
كسح مياه الأمطار فى الطرق والشوارع الرئيسية بمختلف مراكز ومدن الشرقية.. صور كسح مياه الأمطار فى الطرق والشوارع الرئيسية
الشرقية- إيمان مهنى

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دفعت الأجهزة التنفيذية بالشرقية، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بسيارات الشفط والكسح، لرفع مياه الأمطار من الشوارع بالتنسيق مع مسئولى الشركة، تزامناً مع سقوط الأمطار التي شهدتها مراكز ومدن المحافظة مساء اليوم.

أكد المحافظ الدكتور ممدوح غراب، أن غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة، في انعقاد دائم على مدار الساعة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، لمتابعة ومواجهة أي آثار سلبية قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية وفقاً لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، لمجابهة أي أزمات محتملة والتعامل الفوري والسريع لأي مشكلات طارئة، لحين استقرار الأحوال الجوية.
 
وكان محافظ الشرقية قد اعطي تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والاحياء برفع درجة الاستعداد لإستقبال فصل الشتاء ومواجهه التقلبات الجوية و احتماليه سقوط الأمطار موجهاً بضروره مراجعه بالوعات وصفايات الأمطار للتأكد من كفاءتها في سرعه تصريف مياه الأمطار وعدم تراكمها بالشوارع حتي لا تتسبب في اعاقه حركه المواطنين والسيارات وكذلك الإنتهاء من صيانة اعمدة الإنارة وتركيب عوازل عليها تجنباً لحدوث حوادث الصعق بالكهرباء حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين.
 
كسح مياه الأمطار فى الطرق والشوارع الرئيسية (1)
كسح مياه الأمطار فى الطرق والشوارع الرئيسية (1)

كسح مياه الأمطار فى الطرق والشوارع الرئيسية (2)
كسح مياه الأمطار فى الطرق والشوارع الرئيسية (2)

كسح مياه الأمطار فى الطرق والشوارع الرئيسية (3)
كسح مياه الأمطار فى الطرق والشوارع الرئيسية (3)

كسح مياه الأمطار فى الطرق والشوارع الرئيسية (4)
كسح مياه الأمطار فى الطرق والشوارع الرئيسية (4)

كسح مياه الأمطار فى الطرق والشوارع الرئيسية (5)
كسح مياه الأمطار فى الطرق والشوارع الرئيسية (5)

كسح مياه الأمطار فى الطرق والشوارع الرئيسية (6)
كسح مياه الأمطار فى الطرق والشوارع الرئيسية (6)

كسح مياه الأمطار فى الطرق والشوارع الرئيسية (7)
كسح مياه الأمطار فى الطرق والشوارع الرئيسية (7)
 
 

 


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