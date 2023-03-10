اليوم السابع
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إزالة 6 آلاف و200 متر تعديات بالبناء المخالف وغير المرخص فى الشرقية

الجمعة، 10 مارس 2023 04:16 م
إزالة 6 آلاف و200 متر تعديات بالبناء المخالف وغير المرخص فى الشرقية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية- إيمان مهنى

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نفذت الأجهزة التنفيذية بالشرقية ،حملات مكبرة لإزالة التعديات المخالفة علي الأراضى الزراعية والبناء بدون ترخيص، حيث أسفرت تلك الحملات خلال الفترة من 1 مارس حتى 9 مارس عن تنفيذ إزالة 6 آلاف و200 متر بمراكز ومدن وأحياء المحافظة وفرض سيادة القانون على المخالفين.
 
 جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة برصد أي متغير مكاني ليتم تنفيذ الإزالة الفورية له، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابه، مؤكداً أنه سيتم محاسبة كل من يثبت تخاذله أو تقصيره في أداء عمله.
 
قائلا: إن الأجهزة التنفيذية لن تتواني في توجيه ضرباتها المتلاحقة لإزالة تعديات البناء المخالف علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد وكذلك التصدي لأي محاولة للبناء بدون ترخيص وتطبيق القانون على المخالفين.
 



 

 


الشرقية

ازالة تعديات الزراعية بالشرقية

ازالة البناء المخالف بالشرقية

اخبار الشرقية



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