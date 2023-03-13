فاعليات الأسبوع المائى بندوات تثقيفية بالمساجد ومراكز الشباب فى القصاصين

الإسماعيلية- صبرى غانم

واصل فريق التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، فعاليات اليوم الرابع للحملة القومية لترشيد الاستهلاك، بالتنسيق مع كافة المديريات المعنية والأجهزة النفيذية بمحافظة الإسماعيلية، تحت شعار كل نقطة بتفرق.

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة محافظات القناة، أن اليوم الرابع للحملة، تتضمن تنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية بمدرسة أحمد عرابى الابتدائية بالقصاصين، والمعهد الأزهرى محمد جبر، حيث شملت الانشطة الندوات التثقيفية والدينية للطلاب حول اهمية وضرورة المياة في الحياة والحفاظ عليها ضمن فعاليات الحملة القومية لترشيد الاستهلاك حيث تم التعريف بالمجهودات المبذولة من الدوله لتوصيل كوب مياه لكل مواطن، واهمية ترشيد استهلاك المياه وطرق الترشيد المختلفة لرفع الوعي المائى لدى طلاب المدارس ، وتنفيذ ورش سباكة خفيفة للاطفال للتعرف على مبادىء السباكة الحفيفية ، وتنفيذ ورش فنية ومسابقات متنوعة ، بالاضافة الى تنفيذ عدد من الالعاب التفاعلية لطلاب المدارس القائمة على فكرة الترشيد بشكل مبسط للاطفال .

وأضاف رئيس الشركة أنه تم إطلاق حملة طرق الأبواب والتي يقوم بها الفريق التوعوي بتوزيع بعض المنشورات والمطويات التوعوية التي تحمل عدد من الرسائل التوعوية الهادفة إلى عدم الاستهلاك الجائر للمياه واستخدمها الاستخدام الأمثل، بالإضافة إلى إجراء استطلاع رأى حول الخدمات التى تقدمها الشركة .

مشيرا الى استمرار الندوات الدينية والتثقيفية بالمساجد بالقرية بالتنسيق مع مديرية الاوقاف وتناول اهمية ترشيد الاستهلاك من منظور دينى وقومى ، واهمية تركيب القطع الموفرة لترشيد الاستهلاك، بالإضافة إلي تعريف المواطنين بمقر الحملة وماتقدمه من خدمات مختلفة .

وفى سياق متصل أشار رئيس الشركة الى استمرار فعاليات دورى كأس المياه للفرق الرياضية لكرة القدم والمتم بمركز شباب القصاصين بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالاسماعيلية .

وأكد رئيس الشركة على استمرار تنفيذ فعاليات الاسبوع المائى بأنشطته المختلفة من ورش رسم وحكى بمركز الشباب والندوات الدينية والتثقيفية بدور العبادة والمدارس والمصالح الحكومية ؛ لتوعية أبناء القرية بقضايا المياه وكيفية الحفاظ على المياه ، وذلك فى اطار التعاون مع شركاء النجاح من المديريات والجهات المختلفة داخل المحافظة .

.تأتى فعاليات الحملة القومية لترشيد الاستهلاك فى إطار اهتمام الدولة بقضايا التوعية ضمن خطتها القومية فى إدارة وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، حيث أن ثقافة ترشيد استهلاك المياه أصبحت ضرورة مُلحَّة ، وأهمية تحويل ترشيد استهلاك المياه الي ثقافة وسلوك عام فى المجتمع .