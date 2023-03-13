عامل ينهي حياة حماته ويتخلص منها في البدرشين

كتب بهجت أبو ضيف

أنهى عامل حياة حماته طعنًا بسلاح أبيض في البدرشين بسبب خلافات أسرية و قطع جثتها وتخلص منها، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل ربة منزل في البدرشين، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة وتم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث، وتوصلت تحريات رجال المباحث أن زوج إبنة المجني عليها وراء ارتكاب الجريمة، حيث اعتدى عليها بسلاح أبيض، وقطع جثتها وتخلص منها، بسبب خلافات أسرية.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة لتباشر النيابة المختصة التحقيق.