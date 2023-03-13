"طوق نجاة" مبادرة للحد من الهجرة غير الشرعية فى مشروع تخرج طلاب إعلام الوادى الجديد

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

دشن طلاب الفرقة الرابعة بكلية الآداب قسم إعلام جامعة الوادى الجديد ، حملة توعوية عن ظاهرة الهجرة غير الشرعية، ضمن أعمال مشروع تخرج مرتبط بالقضايا المجتمعية ودعما لجهود الدولة على مدار 7 سنوات، لمكافحة الهجرة غير الشرعية اللي تسببت في إلحاق الأضرار البالغة بالشباب، ورفع مستوى الوعي العام بمخاطرها، وما يترتب عليها من نتائج سلبية على الأفراد اللاجئين.

وقالت أسماء طه منسق عام الحملة فى تصريحات خاصة لـ اليوم السابع، أن حملة طوق نجاة من إنتاج طلاب الفرقة الرابعة قسم الإعلام كلية الآداب جامعة الوادي الجديد، وهدفها توعية الشباب بخطورة الهجرة الغير قانونية، ودعم جهود مكافحة الهجرة الغير قانونية، التركيز على جهود الدولة فى التنمية كأساس لمكافحة الهجرة الغير قانونية، وتقديم معلومات حول البدائل الإيجابية المتوفرة لفرص العمل في مصر، ورفع القدرة المعلوماتية ذات الصلة بموضوع الهجرة الغير قانونية.

وأضافت منسق الحملة، أن الفعاليات تعتمد على طرح فعاليات تتضمن النصح للشباب بعدم الهجرة بطرق غير قانونية مع دعم جهود بلدنا في توفير فرص عمل للشباب من خلال المشاريع القومية والمبادرات والمؤتمرات الرئاسية التى تدعم ايجاد فرص توظيف الشباب، ورفع كفاءتهم القيادية، وتقديم نماذج شبابية ناجحة حققت ذاتها بدعم جهود الدولة من خلال تقلد مناصب قيادية وتنفيذ مشروعات ناجحة وذلك تحت إشراف الدكتور إسلام ابراهيم عامر عميد الكلية، والدكتورة فاطمة الزهراء صالح، ورئاسة الدكتور حازم القاضي ومتابعة الباحثة إرادة أحمد.