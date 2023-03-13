طقس الخليج.. تحذيرات من أمطار رعدية فى السعودية والإمارات والكويت والبحرين

إعداد عبد الوهاب الجندى

طقس السعودية حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم اليوم السابع خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج اليوم الإثنين الموافق 13 مارس 2023، من خلال النشرات الجوية فى السطور التالية. قال المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، إنه "بمشيئة الله تعالى لاتزال الفرصة مهيأة بهطول امطار رعدية من متوسطة الى غزيرة تؤدي الى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد الى الأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة كذلك على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية والشرقية ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق ." الرياح السطحية: جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-32 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية على الجزئيين الأوسط والجنوبي وتكون جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي ومن متر إلى مترين على الجزئيين الأوسط والجنوبي حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي ومن متوسط الموج إلى مائج على الجزئيين الأوسط والجنوبي

طقس الإمارات



توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، أن يكون الطقس اليوم غائما جزئيا إلى غائم أحياناً مع فرصة سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الدولة، وتميل درجات الحرارة للانخفاض التدريجي، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب ومثيرة للغبار.

حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل 45 كم/س.. ويكون الموج في الخليج العربي متوسطا قد يضطرب أحياناً مع السحب.. ويحدث المد الأول عند الساعة 44: 16 والمد الثاني عند الساعة 04:29 والجزر الأول عند الساعة 10:34 والجزر الثاني عند الساعة 21:53.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط قد يضطرب أحياناً ليلاً.. ويحدث المد الأول عند الساعة 14:01 والمد الثاني عند الساعة 00:48 والجزر الأول عند الساعة 19:03 والجزر الثاني عند الساعة 08:07.

طقس الكويت



قالت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت، إن طقس اليوم " معتدل و غائم إلى غائم جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 42 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة وفرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

ويكون ليلا مائل للبرودة وغائم والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 - 45 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا و غزيرة على بعض المناطق .. ودرجة الحرارة الصغرى: 14 °ﻡ

وحذرت الإدارة قائلة: تتأثر البلاد بأمطار متفرقة تكون رعدية احيانا مصحوبة بنشاط في الرياح قد تصل سرعتها إلى أكثر من 55 كم/ساعة تؤدي الى انخفاض الرؤية الافقية على بعض المناطق وارتفاع الأمواج البحرية ﻷكثر من ٧ أقدام.

طقس البحرين



أشارت نشرة الأحوال الجوية الصادرة من وزارة المواصلات والاتصالات في البحرين، إلى أن طقس اليوم غائم مع فرصة لتساقط أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحياناً .

الرياح شمالية بوجه عام من 7 إلى 12 عقدة وتصل من 15 إلى 20 عقدة مع هبات قد تصل إلى 35 عقدة أحياناً ثم تتحول إلى شرقية عند المساء .

ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر ويصل إلى 8 أقدام أثناء الهبات.

رجة الحرارة العظمى 26 م درجة الحرارة الصغرى 21 م.. الرطوبة النسبية العظمى 90 % الرطوبة النسبية الصغرى 40%