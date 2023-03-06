طقس الخليج.. ممطر بالسعودية غائم بالإمارات حار بالكويت معتدل فى البحرين

إعداد عبد الوهاب الجندى

حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم اليوم السابع خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج اليوم الإثنين الموافق 6 مارس 2023، من خلال النشرات الجوية فى السطور التالية.

طقس السعودية



قال المركز الوطني للأرصاد الجوية في السعودية، إنه "بمشيئة الله تعالى لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة وكذلك على أجزاء من مناطق تبوك، القصيم، حائل وتمتد إلى اجزاء من الحدود الشمالية (رفحاء) وكذلك الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية (حفر الباطن) والاجزاء الغربية من منطقة الرياض. كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على الأجزاء الغربية من الحدود الشمالية (طريف)، الجوف (القريات) ومنطقه حائل."

الرياح السطحية: جنوبية الى جنوبية غربية تتحول تدريجياً الى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل الى أكثر من 50 كم/ ساعة باتجاه مضيق باب المندب.

ارتفاع الموج: من متر الى مترين يصل إلى ثلاث أمتار باتجاه مضيق باب المندب.

حالة البحر: خفيف الى متوسط الموج ويصل الى مائج باتجاه مضيق باب المندب.

طقس الإمارات



قال المركز الوطني للأرصاد الجوية في الإمارات، إن طقس اليوم صحوا إلى غائم جزئيا وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة يصبح رطبا ليلاً وصباح الثلاثاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

والرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل 30 كم/س.. والخليج العربي يكون خفيف الموج

ويحدث المد الأول عند الساعة 12:29 والمد الثاني عند الساعة 02:13 و الجزر الأول عند الساعة 19:33 والجزر الثاني عند الساعة 07:03.

ويكون بحر عمان خفيف الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 08:59 والمد الثاني عند الساعة 22:07

والجزر الأول عند الساعة 15:37 والجزر الثاني عند الساعة 04:11.

طقس الكويت

قالت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت، إن طقس اليوم مائل للحرارة و غائم جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة .

ويكون خلال الليل مائل للبرودة و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة وفرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق ..و درجة الحرارة الصغرى: 14 °ﻡ

طقس البحرين أشارت نشرة الأحوال الجوية الصادرة من وزارة المواصلات والاتصالات في البحرين، إلى أن طقس دافئ مع بعض السحب ويكون معتدل خلال الليل.