ضبط شخصين لاتهامهما بقتل معلمة بالمعاش داخل منزلها في بنى سويف

وعثر الأهالى، على جثة معلمة بالمعاش داخل منزلها بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، وانتقلت رجال الشرطة إلى موقع البلاغ ، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة التي تتضمن إيداع الجثة مشرحة المستشفى المركزى، تحت تصرف جهات التحقيق، وتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتبين العثور على جثة "ا . أ" 67 عامًا، بها شبهة جنائية، داخل منزلها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار جهات التحقيق.

تم نقل الجثة إلى المستشفى المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين والسلاح المستخدم.