اليوم السابع
Ads
الإثنين، 13 مارس 2023 07:39 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط شخصين لاتهامهما بقتل معلمة بالمعاش داخل منزلها في بنى سويف

الإثنين، 13 مارس 2023 07:20 م
ضبط شخصين لاتهامهما بقتل معلمة بالمعاش داخل منزلها في بنى سويف حملة أمنية - أرشيفية
بنى سويف - هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، القبض على شخصين لاتهامهما بقتل معلمة بالمعاش داخل منزلها بمركز الفشن جنوب محافظة بنى سويف، بهدف سرقة مصوغاتها الذهبية.

وعثر الأهالى، على جثة معلمة بالمعاش داخل منزلها بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، وانتقلت رجال الشرطة إلى موقع البلاغ ، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة التي تتضمن إيداع الجثة مشرحة المستشفى المركزى، تحت تصرف جهات التحقيق، وتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة.
 
 انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتبين العثور على جثة "ا . أ" 67 عامًا، بها شبهة جنائية، داخل منزلها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار جهات التحقيق.
 
تم نقل الجثة إلى المستشفى المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين والسلاح المستخدم.

بنى سويف

اخبار بنى سويف

اخبار المحافظات

محافظة بنى سويف

مقتل معلمة داخل منزلها



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة