ضبط سيارة محملة بـ120 أسطوانة غاز بدون ترخيص فى الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بالمتابعة الدائمة للحالة الاقتصادية والسلع بالأسواق، والتأكد من صلاحيتها والتصدي لاحتكار السلع والغش التجاري.

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين بتنفيذ عدة حملات تموينية لإحكام الرقابة على الأسواق، أسفرت عن ضبط 4 مخابز بلدية؛ لتصرفهم في كمية تقدرب 2 طن ونصف من الدقيق البلدي المدعم المحظور تداوله في الأسواق، كما تم ضبط أحد التروسيكلات وبه كمية تقدر ب3 شيكارة دقيق بلدي مدعم، وأيضًا تم ضبط سيارة محملة ب120 إسطوانة بوتاجاز بدون وجه حق وبدون ترخيص او تصريح.

وأسفرت الحملات عن تحرير 96 محضرًا تموينيًا، منهم 17 محضرًا عدم إعلان عن الأسعار، و15 محضرًا لعدم حمل شهادة صحية، و4 محاضر عدم استخدام لافتة باللغة العربية وأوكازيون، ومحضرًا لعدم الإعلان عن المخازن، و محضرين حيازة سلع تموينية بدون وجه حق، 14محضر إنتاج خبر ناقص الوزن، و6محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و5 محاضر عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و24 محضرًا لعدم نظافة أدوات العجن، ومحضرًا لعدم إعطاء بون الصرف للمواطن، و3 محاضر توقف عن الإنتاج، و4 محاضر تصرف في الدقيق.