شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت محافظة شمال سيناء، صرف تعويضات جديدة بمناطق توسعات ميناء العريش البحرى، وأوضح البيان، أنه فى إطار اهتمام الدولة والقيادة السياسية بسرعة إنهاء الإجراءات وصرف التعويضات، وبتوجيهات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، تقرر صرف التعويضات للمواطنين بالقطاع الثالث ( مدخل شاليهات السعد ) .

وأصدرت لجنة تدقيق حصر توسعات ميناء العريش البحري المشكلة بالقرار(247) لسنة 2022، الكشف رقم 6 تعويضات، بمنطقة توسعات ميناء العريش البحري الصادر لها القرار الجمهورى رقم (465) لسنة 2021.

تضمن الكشف أسماء كلا من: عادل عباس مسلم عبد العال، محمد عواد السيد على، عبد الرحمن عبد الحليم ابوساطي حسين، أبو العلا توفيق أبو العلا حسين، محمد فتحي عبد الرحمن سلامه، على السعيد على البغدادي، السيد نجيب معوض احمد ، فاطمة عبد الرحيم مصطفى البنا، هاشم الشواد في هاشم يوسف حسين، احمد محمد عبد الجليل الكفافي، ورثة عادل على إبراهيم على، ورثة حسن مشهور احمد عماره، احمد حمدان سلیمان اعمر، السيد محمد احمد عبد الرحيم، محمد محمد سليمان حمدان، محمد يحيى محمد محمود، احمد إبراهيم مصطفى شعيب.





وسبق وأعلنت محافظة شمال سيناء، أسماء دفعة من المزارعين المستحقين لصرف التعويضات بمركزى العريش والشيخ زويد.

وأوضح بيان المحافظة أن الأسماء المعلنة هى للمزارعين الذين تم مراجعة ملفاتهم من لجنة فحص الملفات، للطعن عليهم بمديرية الزراعة لمدة 15 يوم من تاريخ 23/2/2023 إلى 10/3/2023.

وتضمنت الكشوف اسماء المزارعين بنطاق مركز العريش ارض وضع يد، وعددهم 4 مزارعين، تبدأ باسم فاطمة على سلامة غيث، وتنتهى بأسم ربيع صلاح عيد ربيع، ومركز الشيخ زويد الجورة عدد المزارعين (3) مزارع، تبدأ باسم أندية عيد سليم ابراهيم، وتنتهي بأسم سلمي على سلام راشد، ومركز الشيخ زويد الشلاق (1) مزارع، بأسم مصطفى محمد محسن محمد، ومركز الشيخ زويد الخروبة، تبدأ بأسم اجميعة سلامة رشيد سلمى، وتنتهى بأسم عبدالله حسن حسين سلمى.

وسبق وأعلن مجلس مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، كشفا بأسماء تعويضات بعض المبانى المتضررة المستحقة للصرف بمركز ومدينة الشيخ زويد، بتاريخ استحقاق يوم 2022/2/26 ببطاقة الرقم القومى كلا حسب تواجده.

وأوضح بيان مجلس المدينة أن المستحقين للصرف هم : مريم مفلح سلام نصر الله، صدام علي نايف سليم، مصطفى محمد حسن سالم،احمد نصار فريج سليمان، يوسف سلامه سليمان سالم، صبحه محمد جمعه سلیمان، هشام زیاده حمدان سلامه، نوال حسن محمد عبد الرحيم البردويل، ایمان عوده فريج اسبيتان، حمده سالمان سالم سلمي، احمد محمد مسلم اسبيتان، حسین سلامه حسين عوض، خلیل سالم خليل سلامه، سماح مصطفى نصر مسلم، سلامه محمد عوده مسلم، شحاته عبد الوارث السيد علم الدين، مصطفى محمد مسلم اسبيتان، فاطمه عوده فريج اسبيتان، علياء حسین محسن محمد، زيتون فريج عيد زيتون.

وتمام عوده احميدان حمدان، فاطمه حمید حمدان سلامه، حسن محمد عبده حسن شرف، وورثة بكر محمد احمد النادي، فايزه محمد عبد العال حسن، عادل سليمان محمد سليم، حسین سلامه محيسن معالى.