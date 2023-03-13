صحة سوهاج: وصول جهازي الأشعة المقطعية والعادية لمستشفى جهينة المركزى

سوهاج محمود مقبول

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج اليوم عن وصول جهاز الأشعة المقطعية ماركة توشيبا 16 سلايد و جهاز أشعة عادية ماركة كانون لمستشفى جهينة المركزي، وذلك لخدمة أهالينا من المرضي بالمحافظة و تطوير الخدمات المقدمة لهم بالمستشفيات صرح بذلك الدكتور سامى النجار وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة سوهاج؟

وأضاف النجار في بين صحفى له اليوم أن المستشفي شهد بالأمس زيارة وتفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بعد إكتمال التطوير لها و الإفتتاح التجريبي لعدد من الأقسام بالمستشفى بعد تطويرها بالكامل لتصبح صرح طبي متميز بالمحافظة حيث تم تطويرها بالكامل و تضم المستشفي اقسام هامة وأساسية وكالعنايات المركزة و الحضانات و أجنحة العمليات والتعقيم والإفاقة و الغسيل الكلوي و النساء والتوليد و العيادات المتخصصة و معامل و أشعة و طؤاري وغيرها من الأقسام الاساسية والهامة

وأشار النجار أن ذلك يأتي في إطار السعي الدائم والمتواصل نحو تطوير الخدمات الطبية و المنشآت الصحية و المستشفيات وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير أحدث و أدق الأجهزة و التجهيزات لتلك المنشآت لتقديم خدمات طبية شاملة و متميزة للمواطن .

يذكر أن أعمال التطوير بالمستشفى تأتى فى إطار خطة المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة لتطوير المستشفيات العامة والمركزية والمستشفى تخضع الأن للتشغيل التجربيى من 3 إلى 6 أشهر وتم فتح باب الإستقبال للمواطنين والعمل بالعيادات الخارجية والحضانات والعنايات المركزة علما بأنه بعد إنتهاء الفترة المحددة للتشغيل التجريبى سوف تعمل المستشفى بكامل طاقتها و المستشفى بتصميمها الجديد على مساحة 7500 متر مربع.، وتضم " 85 سرير إقامة مرضى و12 سريرا للعناية المركزة بالإضافة إلى 4 غرف عمليات وغرفة قيصري، فضلا عن 41 حضانة للأطفال المبتسرين، و38 كرسي للغسيل الكلوي" .

ويحتوي الدور الأرضي على "قسم العيادات الخارجية، الغسيل الكلوي، المعامل، الأشعة، قسم الطوارئ، بنك الدم، صيدلية، غرف إدارية، وغرف خدمية"، والدور الأول على "العناية المركزة الجراحي والطبي ، قسم العمليات ، غرف إقامة المرضى، غرف خدمية".

والدور الثاني علوي "قسم الحضانات والمبتسرين، قسم النساء والولادة، غرف إقامة المرضى، غرف خدمية" والدور الثالث على"قسم العلاج الطبيعي، المناظير، غرف إقامة المرضى، وغرف خدمية" ويشمل الدور الرابع على،"غرف سكن الأطباء والممرضات، وقاعات متعددة الأغراض، وغرف خدمية".



الجهاز داخل الصندوق



تسليم الجهاز للمستشفى