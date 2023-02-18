وكيل صحة سوهاج يتفقد سير العمل بالقافلة الطبية فى القراقرة.. صور

تفقد اليوم السبت الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، بحضور الدكتورة سحر عواجة مدير إدارة القوافل بمديرية الصحة، سير وانتظام العمل بالقافلة الطبية العلاجية المجانية، المقامة بالوحدة الصحية بقرية القراقرة التابعة لمركز سوهاج، والتي تأتي ضمن خطة وزارة الصحة لإقامة قوافل طبية علاجية مجانية ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تستمر على مدار يومي السبت والأحد 18،19 فبراير 2023.

وقام وكيل وزارة الصحة، بتفقد العيادات المختلفة والمعمل والأشعة والصيدلية، ومتابعة سير العمل بالقافلة، كما تفقد باقي الأنشطة الأخرى التي تقدم للمواطنين من خلال القافلة وخدمات التوعية والتثقيف الصحي .

ومن جانبه أشاد "النجار" بانضباط العاملين بالقافلة والتسجيل الدقيق لبيانات المرضى الخدمة المقدمة بها موجهاً بضرورة متابعة المرضى المحولين للمستشفيات المختلفة من خلال القافلة لإجراء الفحوصات المتقدمة المتخصصة والعمليات الجراحية.

كما أضاف أن القوافل الطبيه العلاجية تأتي ضمن خطة المنظومة الصحية التي تعتمد على إنتقال الخدمة الطبية للقرى والأماكن الأكثر احتياجا لتلك الخدمات وذلك للتخفيف عن كاهل المواطن.

ومن جانبها أشارت الدكتورة سحر عواجة الى ان القافلة تشهد إقبالاً كبيراً من مواطني القرية والقرى المجاورة.