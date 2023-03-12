وكيل الشباب والرياضة بالقليوبية يدشن مبادرة "أمي تاجي" من مسرح نادى الشباب بطوخ

القليوبية - إبراهيم سالم

دشن الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، مبادرة "أمى تاجي"، اليوم، بمسرح نادي الشباب بطوخ، لتأتى الانطلاقة للاحتفال بعيد الأم وتكريم الأم المثالية، بمراكز شباب المحافظة بجدول زمني ينفذ بمراكز شباب كل إدارة فرعية فى يوم واحد.

حضر الحفل كل من فضيلة الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف، وخالد عبد العليم وكيل وزارة التضامن بالقليوبية، والدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وشيرين بركات مقرر المجلس القومى للمرأة، وياسر فريد مدير عام الثقافة بمحافظة القليوبية، والدكتور وليد فرماوى وكيل المديرية للشباب، والدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية للرياضة، ومعاوني المدير العام، ومدير الإدارات بالديوان والفرعية.

ورحب "الصبروط"، بالحضور مؤكدا على أنه إن كان جيش الوطن هو درع الوطن، فالأم المصرية تنتفض دفاعا عن وطنها وأسرتها وأبنائها، وأن المرأة المصرية بصفة خاصة مرأة استثنائية، وأن أمهاتنا المثاليات تجمعهن صفات الصبر والصلابة والايمان وإنكار الذات.

وأضاف الصبروط، أن اليوم هو انطلاقة لبدء فى تنفيذ مبادرة "أمي تاجي"، والتى تطلقها مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وذلك لفضل الأم العظيم والكبير، والذى لا يتناسب مع تضحياتها وعطائها، بل يتناسب مع مدى حبها وإخلاصها، فالأم مدرسة للتعليم والتربية والقيم والصبر والعطاء، واعترافا من بذلك ووفقا لاستراتيجية وزارة الشباب والرياضة فى إبراز الدور المجتمعى لمراكز الشباب تطلق مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية مبادرة (أمي تاجي) بمراكز شباب المحافظة.

وتضمن برنامج الحفل، السلام الجمهوري، القرآن الكريم من عبد الله عبد الناصر، ثم كلمة الدكتور محمود الصبروط، والشيخ صفوت أبو السعود، وأيضا كلمة لرئيس المجلس القومى للمرأة، تلى ذلك فقرة شعرية من مصطفى أبو طالب، وفجر سامى أعضاء النادي الثقافى بالمحافظة، والشاعر مجدى أبو الخير محاضر بالنادى الثقافى، ثم فقرة فنية من فرقة الموسيقة بقصر ثقافة بنها، وأخيرا تكريم الأمهات المثاليات على مستوى الشباب والرياضة بالقليوبية.