سيول وأمطار رعدية على الإسماعيلية والمحافظة ترفع درجة الاستعداد للقصوى.. صور

كتب السيد فلاح - الإسماعيلية - صبرى غانم

تعرضت محافظة الإسماعيلية لموجة أمطار شديدة وسيول، على المحافظة وعدد من المراكز والمدن، وسط وجود برك ورعد، وارتفع منسوب المياه في الشوارع، وعلى الفور انتشرت سيارات شركة مياه الشرب بالمحافظة لشفط المياه.

وأعلن اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، رفع درجة الاستعداد القصوى بمراكز ومدن وقرى المحافظة، بسبب الطقس السيئ وهطول الأمطار.

وقالت المحافظة إن صور الأقمار الصناعية، تشير إلى وجود سحب ممطرة أمطارا متفاوتة الشدة، ورعدية على مناطق متفرقة من المحافظة وخاصة غرب المحافظة مع تقدم الوقت تشمل المناطق الداخلية. وتستمر فرص الامطار خلال الساعات القادمة، وتشهد مراكز ومدن وقرى المحافظة الآن سقوط أمطار وظهور برق فى السماء بالإضافة إلى انقطاع الكهرباء فى عدة أماكن من محافظة الإسماعيلية.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الإثنين، طقسا مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية و جنوب سيناء وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية الغربية حار على جنوب الصعيد بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

ويتوقع أن يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة مساء قد تكون رعدية أحيانا على مناطق وفترات متقطعة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى تغزر أحيانا على السلوم ومطروح ، مع وجود نشاط رياح على أغلب الأنحاء.