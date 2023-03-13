سويسرا ترصد حالة لمرض جنون البقر لأول مرة منذ سنوات

وكالات

أعلن مكتب سلامة الأغذية والطب البيطري في سويسرا، الإثنين، اكتشاف حالة لمرض جنون البقر، وذلك لأول مرة في البلاد منذ عدة سنوات.

وقال المكتب إن الإصابة المكتشفة تنتمي إلى "متغير غير نمطي"، موضحا أنه "على عكس الشكل الكلاسيكي، فإن المتغير غير النمطي من جنون البقر يمكن أن يحدث بشكل عشوائي وبدون أي صلة لوجبة الحيوان من العلف".

وتم اكتشاف الحالة، وهي لبقرة تبلغ 12 عاما كانت مسجلة للذبح، خلال مراقبة روتينية لجنون البقر في إقليم جراوبوندين. وأكد مكتب سلامة الأغذية أنه جرى حرق الجيف وبالتالي لا تشكل أي خطر على الحيوانات الأخرى أو البشر".

والنوع الكلاسيكي من مرض جنون البقر أخطر لأنه يتضمن التلوث ببروتين البريون. ويمكن أن يسفر استهلاك اللحوم الملوثة بجنون البقر عن إصابة البشر بمرض كروتزفيلد جاكوب القاتل.