سوناك مدافعا عن سياسته مع بكين: لا يمكن تجاهل الصين رغم الخلافات

كتبت نهال أبو السعود

دافع رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك عن سياسته المتمثلة في الاستمرار في التعامل مع الصين على الرغم من اعتقاده بأن إدارة شي جين بينج تشكل تحديا للنظام العالمي.

وفقا لصحيفة الاندبندنت ستنشر الحكومة اليوم تحديثًا لسياستها الخارجية والأمنية ، مدفوعة جزئياً بالمخاوف بشأن الدور الدولي المتزايد للصين، وسيكون سوناك في الولايات المتحدة عندما يتم نشر الوثيقة حيث يجري محادثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز حول برنامج غواصة Aukus التي تعمل بالطاقة النووية.

وفي حديثه قال سوناك: "تمثل الصين دولة لها قيم مختلفة تمامًا عن قيمنا أعتقد أنه يمثل تحديًا محددًا للعصر لنا وللنظام العالمي".

ولدى سؤاله عن تعليقاته السابقة بشأن الصين ، قال سوناك: "لقد أدركنا أنها أكبر تهديد قائم على الدولة لأمننا الاقتصادي ما أود قوله هو أنني لا أعتقد أن تقليص علاقتنا مع الصين هو سياسة خارجية ذكية أو معقدة - والتي ، بعد كل شيء ، بلد يبلغ عدد سكانه مليار ونصف المليار ، وثاني أكبر اقتصاد وعضو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ".

وتابع: "لا يمكنك تجاهل الصين بالنظر إلى حجم الاقتصاد ، لذلك كان من الضروري والصحيح محاولة التعامل معهم" ، مدعيًا أن المملكة المتحدة تتبع سياسة مماثلة لحلفائها في التعامل مع بكين.

وقال إنه كان مدرك تمامًا للتحدي الذي تمثله الصين: "من الصواب تمامًا أننا نحمي أنفسنا من ذلك. منذ أن كنت رئيسًا للوزراء، اتخذنا إجراءات مهمة جدًا للقيام بذلك. هذا ما سنواصل القيام به ".

ولدى سؤاله عما إذا كان سيسافر إلى بكين للقاء الرئيس الصيني ، قال: "الأمر لا يتعلق بالذهاب إلى هناك أو عدم الذهاب إلى هناك. أعتقد أن المشاركة هي النقطة - أن يتبنى جميع حلفائنا وجهة نظر مفادها أنه من الصواب التعامل مع الصين ، بشأن القضايا التي يمكننا إيجاد أرضية مشتركة وإحداث فرق بشأنها ، على سبيل المثال تغير المناخ ، والصحة العالمية ، واستقرار الاقتصاد الكلي وما إلى ذلك"