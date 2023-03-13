سقوط أجزاء من عقار قديم بحى الجمرك بالإسكندرية دون إصابات

تلقت الأجهزة التنفيذية بحى الجمرك بالإسكندرية، بلاغ بسقوط أجزاء من العقار أمام رقم 10 حارة ضيف تقاطع شارع الفرابى باللبان، بدون إصابات..

وبناء على توجيهات المهندسة نهى خليفة رئيس حى الجمرك تم التواجد والمعاينة بوجود المهندسة وفاء على سكرتير عام الحى والمهندسة غادة مهندسة التنظيم والمهندس احمد ابو العلا مدير التدخل السريع وسوف يتم إزالة الأجزاء الخطرة، مع تواجد إدارة شبكات المرافق بحى الجمرك بقيادة المهندسة منى القاضي.

وكانت الاجهزة التنفيذية والامنية بالاسكندرية، قد تلقت بلاغ بسقوط أجزاء من داخل العقار رقم 8 حارة العيونى متفرع من الفراهدة العمومى، دون اصابات، وكلفت المهندسة نهى احمد خليفة رئيس حى الجمرك والمهندسة وفاء على زايد سكرتير عام الحى والمهندس بعمل الازم وإزالة الخطورة

وقامت الأجهزة التنفيذية بحى الجمرك بالإسكندرية، بمعاينة عقار رقم 8 حارة العيونى، وتقرر تحرير محضر إخلاء للعقار المجاور رقم 6 حارة العيونى وذلك لإزالة الأجزاء الخطرة والتى تشكل خطورة والاجزاء المعلقة بالعقار رقم 8، وانتقل إلى موقع الحادث قيادات حى الجمرك وجار إزالة الأجزاء الخطرة.