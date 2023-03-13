سرقة فيلا محمد صلاح.. النيابة تحقق والشرطة تبحث عن اللص

كتب أحمد حسنى

تباشر نيابة القاهرة الجديدة، التحقيق في واقعة سرقة فيلا اللاعب محمد صلاح بالتجمع الأول، وأمرت النيابة بحضور بعض الشهود وجيران اللاعب للاستماع إلى شهادتهم حول الواقعة، كما أمرت بتكثيف تحريات المباحث للقبض على المتهم بالسرقة.

وكانت وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة، والاستماع إلى الشهود وجيران اللاعب، لكشف كواليس الواقعة بالكامل.

وكانت أجهزة الأمن، تلقت بلاغا من نجل خال اللاعب محمد صلاح، يفيد بتعرض فيلا لاعب نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح للسرقة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان للمعاينة، حيث يكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات سرقة فيلا اللاعب وكشف ملابسات الواقعة بالكامل.