رفع 180 طن قمامة فى حملات نظافة بمركز المحلة.. صور

الغربية عادل ضرة

أعلنت رئاسة مركز ومدينة المحلة برئاسة اللواء عمرو محمد فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة عن تنظيم حملات نظافة مشتركة بقرى مركز المحلة يتم من خلالها تقسيم مركز المحلة إلى 4 قطاعات وكل قطاع يضم 4 وحدات محلية تشترك معدات كل قطاع فى حملة مكبرة بأحد وحدات هذا القطاع.

وأكد رئيس المدينة، أنه تم تنفيذ 4 حملات نظافة مكبرة مجمعة بالوحدات المحلية لقرى سامول ومحلة ابو على والجابرية وصفط تراب تحت إشراف نواب رئيس المدينة وبمشاركة رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق مع إدارة بناء وتنمية القرية وأسفرت عن رفع 180 طن من القمامة.

وأضاف أن قطاع شرق مركز المحلة والذى يضم وحدات محلة أبو على وبشبيش وميت الليت ومحلة حسن قام بتنفيذ حملة نظافة بالوحدة المحلية لمحلة ابوعلى شملت شارع الثورة وأرض النمراوى وسور السكة الحديد وشارع مدرسة الصنايع للبنين ومدرسة مبارك كول حيث تم رفع 50 طن قمامة.

وفى قطاع غرب مركز المحلة والذى يضم وحدات العامرية والجابرية والمعتمدية ونمرة البصل فقد تم القيام بحملة نظافة بنطاق وحدة الجابرية شملت مدخل القيراطية وأمام مكتب التموين وطريق المحلة / الجابرية واستطاعت الحملة رفع 40 طن قمامة.

وقام قطاع شمال مركز المحلة والذى يضم معدات وحدات البنوان ودمرو وسامول والشهيدى بأعمال نظافة بالوحدة المحلية لسامول تضمنت طريق المحلة / سامول وطريق سامول/ الشامى وأمام المستشفى المركزى ومدخل قرية سامول وتم رفع 40 طن قمامة.

وفى قطاع جنوب المحلة الذى يضم معدات الوحدات المحلية لشبرابابل والهياتم وصفط تراب وبلقينا تم رفع 50 طن قمامة بالوحدة المحلية لصفط تراب من أمام المصالح الحكومية والمدارس وكوبرى العمدة والسكة التحتانية وطريق البحر ومدخل قرية صفط تراب.

يذكر أن رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى تستهدف من خلال تنظيم هذه الحملات المشتركة رفع مستوى النظافة العامة بقرى مركز المحلة وتلبية مطالب المواطنين.