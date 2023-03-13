تنفيذى المحلة يوافق على إقامة مدارس بسامول والعامرية ومحلة أبو على

الغربية عادل ضرة

ترأس اللواء عمرو محمد فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى المجلس التنفيذي بقاعة المؤتمرات بالديوان العام بحضور رؤساء الوحدات المحلية وعدد من مديرى الديوان العام بمركز المحلة و مسئولى القطاعات الحكومية المختلفة بمدينة المحلة و مراكزها.

أكد رئيس المدينة أنه تم خلال الجلسة الموافقة على قبول التبرع المقدم بقطعة أرض مساحتها 15 قيراط بحوض الحبس زمام قرية دمتنو التابعة للوحدة المحلية بسامول لإقامة مدرسة رسمية للغات و تخصيص قطعة أرض فضاء بمساحة 1077.5 متر مربع بعزبة جبران سالم التابعة للوحدة المحلية للعامرية لإقامة مدرسة تعليم أساسى ضمن مبادرة حياة كريمة بالإضافة إلى قبول التبرع بقطعة أرض مساحتها 7 قيراط زمام قرية محلة أبو على لإقامة مدرسة ابتدائية.

وأضاف خلال الجلسة أن رئاسة مركز و مدينة المحلة تتخذ خطوات هامة فى أعمال النظافة بإقامة حملات نظافة مشتركة و كذلك التصدى للتعديات على الأرض الزراعية بإزالة جميع المخالفات فى المهد وجميع مخالفات البناء.