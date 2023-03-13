اليوم السابع
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الإثنين، 13 مارس 2023 07:30 م
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تنفيذى المحلة يوافق على إقامة مدارس بسامول والعامرية ومحلة أبو على

الإثنين، 13 مارس 2023 06:03 م
تنفيذى المحلة يوافق على إقامة مدارس بسامول والعامرية ومحلة أبو على المجلس التنفيذي
الغربية عادل ضرة

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ترأس اللواء عمرو محمد فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى المجلس التنفيذي بقاعة المؤتمرات بالديوان العام بحضور رؤساء الوحدات المحلية وعدد من مديرى الديوان العام بمركز المحلة و مسئولى القطاعات الحكومية المختلفة بمدينة المحلة و مراكزها.

أكد رئيس المدينة أنه تم خلال الجلسة الموافقة على قبول التبرع المقدم بقطعة أرض مساحتها 15 قيراط بحوض الحبس زمام قرية دمتنو التابعة للوحدة المحلية بسامول لإقامة مدرسة رسمية للغات و تخصيص قطعة أرض فضاء بمساحة 1077.5 متر مربع بعزبة جبران سالم التابعة للوحدة المحلية للعامرية لإقامة مدرسة تعليم أساسى ضمن مبادرة حياة كريمة بالإضافة إلى قبول التبرع بقطعة أرض مساحتها 7 قيراط زمام قرية محلة أبو على لإقامة مدرسة ابتدائية.

وأضاف خلال الجلسة أن رئاسة مركز و مدينة المحلة تتخذ خطوات هامة فى أعمال النظافة بإقامة حملات نظافة مشتركة و كذلك التصدى للتعديات على الأرض الزراعية بإزالة جميع المخالفات فى المهد وجميع مخالفات البناء.

 

 


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