رسالة دكتوراه بإعلام سوهاج عن دور الصحافة فى توعية المصريين بانتخابات أمريكا

كتب إيهاب المهندس

حصلت الباحثة سمر خلف الله الزناتي، مدرس الإعلام الرقمي المساعد بقسم الإعلام كلية الآداب جامعة سوهاج، على درجة الدكتوراه بتقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى، مع التوصية بالطبع وتداولها بين الجامعات، عن موضوع بعنوان "دور الخطاب الصحفي الإلكتروني في تشكيل اتجاهات النخبة المصرية إزاء الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020.

وأشرف على الرسالة أ.د حلمي محمود محسب أستاذ الصحافة الإلكترونية، وعميد كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال جامعة جنوب الوادي، وأ.د سحر محمد وهبي أستاذ الإعلام المتفرغ بكلية الآداب جامعة سوهاج.

وتكونت لجنة الحكم من كل من أ .د عادل صالح فهمي أستاذ الاعلام ووكيل كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال جامعة جنوب الوادي، والاستاذة الدكتورة فاطمة الزهراء صالح أستاذ الإذاعة والتلفزيون ورئيس قسم الاعلام كلية الآداب جامعة سوهاج.

وسعت الدراسة إلي تحليل وفهم وتفسير الدور الذي يقوم به خطاب الصحف الإلكترونية في تشكيل اتجاهات النخبة المصرية إزاء الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 ، وذلك من خلال تحقيق الأهداف الفرعية التالية: فقد هدفت الدراسة الكيفية إلي تحليل خطاب الرأي المُقدم من الصحف الإلكترونية المصرية المختلفة _ القومية والخاصة والحزبية _ حول الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 .

كذلك هدفت الدراسة الكمية إلي رصد اتجاهات النخبة عينة الدراسة نحو الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 و مرشحيها ونتائجها، و رصد تقييم النخبة المصرية "الأكاديمية والإعلامية والسياسية "، لخطاب الرأي الذي قدمته الصحف الإلكترونية المصرية حول الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020، تنتمي هذه الدراسة إلي الدراسات الوصفية حيث تعتمد علي منهج المسح بشقيه التحليلي والميداني، واختارت الباحثة عينة عمدية للدراسة الميدانية من النخبة قدرها 150 مفردة ، أما عينة الدراسة التحليلية بلغت 64 مادة رأي منشورة بصحف الدراسة الثلاثة " بوابة الأهرام ، موقع اليوم السابع ، بوابة الوفد" .

توصلت الدراسة إلي العديد من النتائج أهمها : وجود دور واضح للخطاب الصحفي في الصحف الإلكترونية المصرية إزاء الانتخابات الرئاسية الأمريكية2020 في تشكيل اتجاهات النخبة المصرية نحو هذه الانتخابات ومرشحيها وأحداثها.