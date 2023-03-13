رئيس مدينة الطود يتفقد صيانة مدرسة العديسات الثانوية الصناعية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد الدكتور محمد محمود رزق، رئيس مركز ومدينة الطود ، اليوم الإثنين، جولة تفقدية لمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها لصيانة مدرسة العديسات الثانوية الصناعية نظام 3 سنوات بمدينة الطود، وذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن، بمتابعة المشروعات التي يتم تنفيذها داخل نطاق مدنهم.

ومن جانبه أوضح المهندس محمود فراج مهندس بهيئة الابنية التعليمية بمحافظة الأقصر، أنه تم بدء العمل في تنفيذ أعمال صيانة كاملة لمدرسة العديسات الثانوية الصناعية نظام 3 سنوات إشراف الهيئة العامة للأبنية التعليمية، مدة تنفيذ أعمال الصيانة 5 أشهر ونصف، مشيرًا إلى أنه من المقرر الانتهاء من الأعمال الجارية لتنفيذ الصيانة في شهر أغسطس المقبل لعام 2023 .

ومن جانبه أكد الدكتور محمد محمود رزق، رئيس مركز ومدينة الطود، على الالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال الجاري تنفيذها لأعمال الصيانة بالمدرسة، وذلك لاستضافة الطلاب بالمدرسة بداية العام الدراسي المقبل .

وكان قد تفقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، مشروع إحلال وتجديد كوبري مدخل مدينة الطود بمنطقة الكيلو 39 علي ترعة الكلابية بطول 50 مترًا وعرض 16 مترًا، بهدف القضاء على الاختناقات المرورية وتحقيق السيولة المرورية بمدخل مدينة الطود.

وخلال جولته استمع محافظ الأقصر لشرح عن طبيعة الأعمال الجاري تنفيذها ونسبة تنفيذ المشروع التي تجاوزت 40%، حيث أكد المهندس هاني طايع مدير الجهاز المركزي للتعمير بالأقصر، أنه تم الإنتهاء من إنشاء عداية للمرافق بطول 50 متر وعرض 2 متر وربع، لنقل أعمال مرافق المياه والاتصالات المتواجدة على الكوبري القديم لتكون المرافق على عداية عمل صناعي خاص بها طبقا للمعايير المعمول بها، موضحاً أنه تم الانتهاء من إنشاء أكثر من 50% من نسبة إنشاء "الخوازيق"، والذين يصل عددهم إلى 96 خازوق بقطر 60 سم للخازوق الواحد، وسيتم إنشاء عدد 5 مخدات وأعلاهم بلاطة خرسانية للكوبري سمكها يصل إلي 30 سم وبطول الكوبرى.