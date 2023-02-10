حياة كريمة بالأقصر.. رئيس مدينة الطود يكشف تفاصيل مشروع محطة المعالجة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود شرق محافظة الأقصر، تفاصيل مشروع إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي التي تم التخصيص لها قطعة أرض على مساحة 67.85 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية العديسات قبلي بمركز ومدينة الطود، بقرار رقم 310 لسنة 2022 وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

وأكد رئيس مركز ومدينة الطود، أنه يتم العمل حالياً فى حفر وتركيب خطوط السيب حتى المصب، حيث يستهدف المشروع تغطية قرى العديسات قبلي والعديسات بحرى بمركز ومدينة الطود بتمويل البنك الإفريقي للتنمية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، كما تم متابعة أعمال حفر وتركيب خطوط الانحدار الرئيسية بقطر 10 بوصة لمشروع الصرف الصحى بطريق شارع الادارة التعليمية بمدينة الطود، وذلك بالتنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، كما تابع الدكتور محمد محمود رزق، الأعمال الجاري تنفيذها داخل عدد من المنشآت التعليمية بمدينة الطود، وذلك لإنشاء جناح بمدرسة الحسينات الإبتدائية، وجناح بمدرسة نجع مكي إسماعيل الإعدادية بمدينة الطود، بالتنسيق مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بمحافظة الأقصر.

وكانت قد قام الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود بمتابعة الأعمال الجارية لمشروع إحلال وتجديد كوبري مدخل مدينة الطود على ترعة الكلابية، وذلك بعرض 16 متر وطول 50 متر، والذي يتضمن إنشاء كوبري جديد وعداية للمرافق، مع رفع منسوب الكوبري الجديد، ليكون بديلا للكوبري القديم المتهالك والذي يبلغ عرضه 5 متر فقط، والذي ينخفض عن الطرق المجاورة بفرق واحد متر ونصف.

وأوضح رئيس مركز ومدينة الطود، خلال الجولة أنه تم الإنتهاء من تنفيذ العداية وتوصيل المرافق عليها، وجاري تنفيذ الأعمال الإنشائية للكوبري بصب 24 خازوق من أصل 96 خازوق لرفع الكوبري الجديد عليها، عقب الانتهاء من تطهير بغلتين من بغال الكوبري القديم، وذلك بالتنسيق جهاز التعمير بالبحر الأحمر وقطاع الأقصر وشركة مياه الشرب بالأقصر والشركة المصرية للاتصالات.



العمل بمشروع محطة معالجة الصرف الصحي لخدمة المواطنين



إنشاءات مشروع محطة معالجة الصرف الصحي لخدمة المواطنين



رئيس مدينة الطود يكشف تفاصيل مشروع محطة معالجة الصرف الصحي



مشروع محطة معالجة الصرف الصحي لخدمة المواطنين