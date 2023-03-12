رئيس مدينة الأقصر يبحث مطالب المواطنين بجلسة اليوم المفتوح.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

عقد اللواء على الشرابى رئيس مدينة الأقصر، فعاليات لقاء "اليوم المفتوح" الذي يعقده أسبوعيا للمواطنين والمقرر يوم الأحد من كل أسبوع في تمام الساعة الـ 10 صباحاً، بمقر ديوان عام مجلس مدينة الأقصر، وذلك في إطار تكليفات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بعقد لقاء أسبوعي للمواطنين كل في مركزه ومدينته، لبحث شكاوى المواطنين وتوفير الحلول والبدائل المناسبة، في إطار القانون والمتاح من الإمكانيات، لسرعة اتخاذ الحلول والاتفاق على خطوات وإجراءات التنفيذ.

وقام رئيس مدينة الأقصر، خلال اللقاء باستقبال حوالى 10 شكاوى ووجه بسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الشكاوى والطلبات المقدمة، والتي منها ما يتعلق بطلبات رخص مباني وتصالح وإشغالات طريق وغيرها، وذلك من أجل الإستجابة السريعة لمطالب المواطنين وتقديم الدعم اللازم للحالات الأولى بالرعاية من أجل تحقيق الأمن الاجتماعي والحياة الكريمة لهم، وإعطاء كل ذي حق حقه وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم في ظل ما تسمح به اللوائح والقوانين.

فيما عقد محمد عبد الفتاح سكرتير عام محافظة الأقصر، لقاء "اليوم المفتوح" مع المواطنين، حيث يتم الاستماع إلى شكواهم، بحضور محمود فاروق مدير إدارة خدمة المواطنين ومسؤولي كافة الجهات الحكومية المعنية وذلك لبحث أنسب الحلول لمطالبهم وتقديم الدعم اللازم للحالات الأولى بالرعاية لضمان حصول كل مواطن على حقه، وذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالمتابعة المستمرة لشكاوى المواطنين وإيجاد أنسب الحلول لها فى ضوء القانون.

ومن جانبه، أوضح محافظ الأقصر، أن استقبال المواطنين وحل مشاكلهم، يأتي تنفيذا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين والاستماع إلى شكواهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.

وأضاف محافظ الاقصر، أن خدمة المواطن والاستماع إلى شكواه وسرعة حلها، تأتي على رأس أولويات القيادات التنفيذية بالمحافظة ، مؤكدا أنه يتم الإعتماد على كافة وسائل استقبال الشكاوى، من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة https://www.shakwa.eg ، ومن خلال الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528، وكذلك من خلال مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام للمحافظة.



رئيس مدينة الأقصر يبحث مطالب المواطنين باليوم المفتوح



رئيس مدينة الأقصر يبحث مطالب المواطنين بجلسة اليوم المفتوح



رئيس مدينة الأقصر يبحث مطالب المواطنين