رئيس جامعة كفر الشيخ يبحث سبل التعاون مع المستشار الثقافي الإسبانى

كفر الشيخ- محمد سليمان

استقبل الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ ، المستشار الثقافي الأسباني بالقاهرة Cándido Creis Estrada، وMiriam Gonzalez من مكتب المستشارية الثقافية، وذلك لبحث سبل التعاون العلمي والأكاديمي بين جامعة كفر الشيخ، وقسم اللغة الأسبانية بكلية الألسن، والقسم الثقافي بالسفارة، وإبراز أهم الملامح الثقافية لإسبانيا، وأهم الخدمات التي تقدمها، وتفقد الوفد كلية الذكاء الاصطناعي، مشيداً بالمستوى الرائع لجامعة كفر الشيخ من حيث إمكانات الجامعة البحثية المتطورة والرقى المعماري والإنشائي للكليات، والتنسيق الحضاري داخل الحرم الجامعي.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور اسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد الحميد غلاب، عميد كلية الألسن، والدكتور على صبري، أمين عام الجامعة، والدكتور محمد رجب كلية الزراعة.

وقال رئيس الجامعة، إن الزيارة تهدف إلى التعرف على إمكانيات الجامعة البحثية والعلمية، وبحث سبُل التعاون المستقبلي بينها وجامعات إسبانيا في المجالات الأكاديمية والبحثية، وتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات.

وأشار الدكتور عبد الحميد غلاب، عميد كلية الألسن، إلى أن الزيارة تضمنت أيضا لقاء المستشار الثقافي بأعضاء هيئة التدريس بقسم اللغة الأسبانية بكلية الألسن تم خلاله تقديم عرض تقديمي عن تاريخ القسم وأهم أنشطته، وإسهاماته، وكذلك المشاريع التي يُشارك بها في مجال اللغة الإسبانية، وإلقاء الضوء على أوجه التعاون بين القسم وسفارة إسبانيا، كما شهدت الزيارة أيضا العديد من العروض الفنية التي قدمها طلاب قسم اللغة الإسبانية، كما دار حوار مفتوح ضم العديد من الأسئلة من قبل الحضور واهدى الطلاب هدايا رمزية أثناء حواره معهم لتميزهم العلمي.

وأضاف عميد كلية الألسن بجامعة كفر الشيخ، أنه خلال لقاء المستشار الثقافي بالطلاب تم مناقشة أوجه التعاون التي يمكن أن يستفيد منها أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب بالجامعة للدراسة بإسبانيا من خلال البعثات والمنح المختلفة التي تقدم من خلال المملكة الإسبانية.