جامعة المنصورة تبحث التعاون مع نظيرتها Veliko Tarnovo بدولة بلغاريا.. صور

الدقهليه شريف الديب

استقبل الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة ، البروفيسور كريم فاخر نعمة أستاذ الاقتصاد ومدير مكتب العلاقات الدولية بجامعة Veliko Tarnovo بدولة بلغاريا، في إطار بحث سبل وتوطيد أواصر التعاون بين الجامعتين.

ورحب الدكتور شريف خاطر، بالضيف فى رحاب جامعة المنصورة، وخلال اللقاء تم استعرض الإمكانيات البحثية والخدمية التي يمكن تقديمها للباحثين من أجل تعميق الشراكة بين الجامعتين.

من جانبه أعرب البروفيسور كريم نعمة عن سعادته بزيارة جامعة المنصورة، وتطلعه لمزيد من التعاون مع جامعة المنصورة خاصة في مجال تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

ورافق الوفد الدكتور أحمد حسين قائم بعمل مدير مكتب العلاقات الدولية بجامعة المنصورة والدكتور كريم عبد الغني المدرس بكلية الآداب.