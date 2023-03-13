رئيس جامعة السادات: النهوض بالجامعة ورفع كفاءة العاملين بها فى عيدها العاشر

هنأت الدكتورة شادن معاوية، رئيس جامعة مدينة السادات الحكومية، اليوم الإثنين الموافق، أبناءها الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالعيد العاشر لجامعة مدينة السادات.

وأعربت عن سعادتها بهذا اليوم، وأنه عيدا لكل منسوبى الجامعة، وعرفانا للجهود والإنجازات التى بذلها جميع كوادر الجامعة الذين لم يتوانوا فى سبيل الارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتقديم رسالة علمية متميزة والتى تؤهل خريج قادر على مواجهه التحديات فى سوق العمل، والنهوض بالمجتمع من أجل مستقبل أفضل وغد مشرق لمصرنا الغالية.

جدير بالذكر أن جامعة مدينة السادات جامعة مصرية حكومية مقرها مدينة السادات شمال غرب القاهرة الكبرى، أنشئت فى بادئ الأمر كمجموعة من الكليات التابعة لجامعة المنوفية فى الفترة من 1993 حتى 2007، تم اعتمادها كفرع لجامعة المنوفية إلى أن تم استقلالها عام 2013 كجامعة مستقلة لها إدارتها الخاصة باسم جامعة مدينة السادات.

وعبرت "شادن" عن أمنيتها بالنهوض بالجامعة وتطويرها من رفع كفاءة العاملين بها، والتنمية المستمرة، وتطوير المنشآت الجديدة بالجامعة، والرقى بالمنظومة التعليمية، وأنها تعمل جاهدة بتحقيق رسالة الجامعة ودورها فى تنمية وتطوير المجتمع، وتقديم خدمة تعليمية متميزة لما تضمه من كليات ومعاهد مميزه، مشيده بجهود العاملين، وجميع قيادات الجامعة السابقين على ما قدموه من عطاء لجامعة مدينة السادات، وأنه سيتم المضى قدماً لمزيد من التقدم ووضع جامعة مدينة السادات فى مصب الجامعات العالمية.

كما وجهت الشكر والتقدير لوزير التعليم العالى الدكتور أيمن عاشور على دعمه وتشجيعه ولتعاونه الدائم ودوره الرائد فى تطوير العملية التعليمية، وتنمية منظومة التعليم العالى، مؤكدة على التعاون معه للاستمرار فى جهود تحقيق التطور المنشود فى منظومة التعليم العالى والبحث العلمى، وتطور جامعة مدينة السادات.