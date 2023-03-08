جامعة السادات تشارك في الملتقى والمعرض الدولى "إيديوجيت 2023"

المنوفية - محمد فتحى

شاركت اليوم الثلاثاء جامعة مدينة السادات في الملتقى والمعرض الدولى "إيديوجيت 2023" بوفد من الجامعة، يقام المعرض فى الفتره من 7إلى 9مارس 2023 تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتوره شادن معاوية رئيس جامعة مدينة السادات.

بحضور الدكتور شريف محمد على، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد جعفر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،والدكتور أحمد عزب، عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور إبراهيم سليم، عميد كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعى، والدكتوره نهى عثمان، عميدة كلية السياحة والفنادق ،والدكتوره مروه فوزى وكيل شئون التعليم والطلاب بكلية السياحة والفنادق.

واللجنة المنظمة برئاسة الدكتورة هالة عبد العال مديرة مركز الإبتكار والإختراع، وعضوية الدكتور كريم أنور مدرس بكلية سياحة، والدكتور محمد عتريس، مدرس مساعد تربية رياضية، والدكتور محمد عتريس، مدرس مساعد بتربيه رياضيه ،والدكتور محمود الحارس، معيد بمعهد البحوث والدراسات.

وفى كلمتها أشارت رئيس الجامعة أن الملتقى والمعرض الدولى "إيديوجيت2023"، يهدف إلى عرض الجامعات المصرية والعربيه برامجها وأقسامها وكلياتها، لمعرفة طلاب الثانويه العامه، وطلاب IG، والأمريكيه سكول ، وأولياء الأمور بها.

وأكدت "معاويه" حرص الجامعة على المشاركه في فعاليات معرض "إيديوجيت"، نظراً لكونه من أهم معارض الجامعات والتدريب ، وحيث يجمع مختلف الجامعات والمؤسسات التدريبيه مما يعطى الطلاب المعرفه بإمكانيات كل جامعه بالتعرف على مختلف البرامج الدراسية ، وتحرص العديد من الجامعات المصرية والعالميه المشاركه بالمعرض نظراً لأهميته لعرض برامجها وخدماتها للطلاب الذين سيلحقون بالتعليم الجامعى وأولياء الأمور، حيث تتشارك الجامعات المشاركه في جذب الطلاب بعرض جوانبها المتميزه من البرامج التعليمية، وأن المعرض فرصه كبيره لتبادل الأفكار والرؤى.