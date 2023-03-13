رئيس جامعة الأقصر يفتتح فعاليات الأسبوع البيئي الثالث بالكليات.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

افتتح الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الإثنين، فعاليات الأسبوع البيئي الثالث بكليات جامعة الأقصر، بحضور السادة عمداء، ووكلاء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب، حيث بدأت الفعاليات بالسلام الجمهوري، ثم تلاوة القرآن الكريم، أعقبه كلمة الدكتور وليد عبد الله، وكيل كلية الفنون الجميلة لشئون خدمة المجتمع، وتنمية البيئة، ثم كلمة الدكتورة شيماء عبد الستار، وكيل كلية الآثار لشئون خدمة المجتمع، ومستشار رئيس الجامعة لخدمة المجتمع والتنمية المستدامة، حول جهود القطاع بالجامعة في دعم وخدمة المجتمع.

ومن جانبه أوضح الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة خلال كلمته؛ أن قطاع خدمة المجتمع شارك بدور فعال في تنفيذ فعاليات، وأنشطة تدعم المبادرات التي تتبناها الدولة، كمبادرة حياة كريمة، من حيث تسيير القوافل الطبية للقرى الأكثر احتياجًا، وتنظيم ندوات، ومؤتمرات توعوية حول تعزيز جهود العمل التطوعي لدى طلاب الجامعة، فضلًا عن الاهتمام بتنظيم ندوات توعية، حول مخاطر الهجرة غير الشرعية، ومكافحة المخدرات، والعديد من الظواهر السلبية، والهدامة، التي تؤثر على فكر المجتمع؛ في إطار الدور التنموي للجامعة في التثقيف والتنوير، وإعداد جيل واعٍ قادر على تحقيق التنمية الشاملة لوطنه.

وأكد رئيس الجامعة، أن تنفيذ الأسبوع البيئي الثالث، يأتي في ضوء خطة الجامعة التي تتبناها؛ لتحقيق دورها الرائد في المجتمع كمؤسسة تعليمية؛ وتعزيزًا لهذا الدور في خدمة المجتمع والبيئة، وأشار رئيس جامعة الأقصر إلى تنفيذ سلسلة من الأنشطة والفعاليات، يتم تنفيذها خلال فترة الأسبوع البيئي؛ لزيادة الوعي البيئي في المجتمع، والتعرف على المشكلات والتحديات التي تواجه المجتمع؛ للمشاركة في حلها، على أسس علمية مدروسة، مؤكدًا أن الفعاليات تتضمن: ندوات تثقيفية، وزيارات وتسيير قوافل متنوعة، وورش عمل، والعديد من الأنشطة يجري تنفيذها، بالتعاون مع عدد من مؤسسات القطاع الصناعي، والمجتمع المدني، والهيئات المختلفة بالأقصر.



افتتاح فعاليات الأسبوع البيئي الثالث بالكليات فى الأقصر



جانب من فعاليات الأسبوع البيئي بكليات الأقصر



رئيس جامعة الأقصر يفتتح فعاليات الأسبوع البيئي الثالث



فعاليات الأسبوع البيئي الثالث بالكليات فى جامعة الأقصر



