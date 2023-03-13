دراسة: تربية أطفال بحماية زائدة يعيشون أقل

كتبت فاطمة ياسر

الرجال الذين لديهم أب مفرط في الحماية وقليل من الاستقلالية أثناء الطفولة قد يكونون أكثر عرضة بنسبة 12٪ للوفاة قبل بلوغهم سن الثمانين، و في حالة النساء اللواتي لديهن أب مفرط في الحماية ، يمكن أن يزيد خطر الوفاة قبل سن الثمانين بنسبة 22٪، ، بالنسبة للنساء اللائي تلقين رعاية جيدة من قبل والدتهن أثناء الطفولة ، قد ينخفض ​​الخطر بنسبة 14٪.

ومن المثير للاهتمام أن البحث أظهر أيضًا أن الرجال الذين عاشوا مع أحد الوالدين فقط في مرحلة الطفولة كانوا معرضين لخطر الموت بنسبة 179٪ قبل بلوغ الثمانين من العمر، وذلك وفقا لموقع “medicalxpress”.

وهذه بعض نتائج دراسة تضمنت تحليل بيانات لـ 941 مشاركًا في دراسة اللغة الإنجليزية الطولية للشيخوخة الذين ماتوا بين عامي 2007 و 2018 (445 امرأة و 496 رجلاً).

وتم نشر مقال عن الدراسة في مجلة Scientific Reports . المؤلفون باحثون في الجامعة الفيدرالية في ساو كارلوس في البرازيل وجامعة كوليدج لندن في المملكة المتحدة.

وُلد المشاركون في عينة الدراسة في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، وقال الدكتور تياجو سيلفا ألكسندر أستاذ علم الشيخوخة، أنه تشير نتائج تحليلنا إلى الأشخاص الذين سيكونون الآن مسنين ، ولن يكونوا بالضرورة نفس الشيء للأجيال اللاحقة .

وقام الباحثون بتحليل إجابات المشاركين على الاستبيانات حول العديد من جوانب حياتهم ، بما في ذلك هيكل الأسرة ، والسكن ، ووظيفة رب الأسرة ، ووجود الأمراض المعدية ، والعلاقات مع الوالدين في مرحلة الطفولة والمراهقة ، وخاصة الرعاية والحماية. لقد بحثوا عن الارتباطات بين هذه العناصر لتقدير تأثير العلاقات الأبوية على طول العمر.

أن الشيء الأكثر إثارة للاهتمام في دراستنا هو أننا استطعنا أن نظهر بالأرقام ما تمت مناقشته حول الأبوة والأمومة لسنوات عديدة، وعلاقات الرعاية والمحبة مع والدك وأمك أثناء الطفولة لها تداعيات على بقية حياتك، و على وجه الخصوص ، وقال الكسندر "النتائج التي توصلنا إليها تظهر كيف أنها تؤثر على طول العمر، ويجب أن تدعم السياسة العامة ظروفًا أفضل أثناء الطفولة حتى يتمتع الناس بالشيخوخة.

وأظهرت الأبحاث حول الآثار النفسية اللاحقة للعلاقات بين الأطفال والوالدين أن الاستبداد والتساهل والإهمال يمكن أن تكون سلبية على نمو الأطفال.

وقالت ألين، أن الطريقة الوسطى هي الأفضل ، تجنب كل من التطفل ، الذي يمنع الأطفال من الاستقلالية ، وكذلك الإهمال أو المسافة العاطفية، و ما نسميه الرعاية في المقالة هو عدم الإهمال بل التواجد والاهتمام دون المبالغة في الحماية.

فالدراسة هي الأولى من نوعها التي تبحث في كيف يمكن لغياب أحد الوالدين أو العلاقات الأبوية الناقصة أن يقلل من طول العمر، ويحتاج الأطفال إلى رعاية ودعم الوالدين ، ولكن ليس التدخل ، مما يحرم الطفل من الاستقلالية ، ويظهر البحث في علم النفس أن هذا النوع من العلاقة ضعيف أيضًا ، لأن الطفل يخاف من الوالد ، ويؤدي إلى مشاكل مختلفة ، بما في ذلك العادات غير الصحية ، مع بعض الدراسات التي تظهر زيادة خطر تعاطي الكحول والمخدرات ، وكذلك صعوبات الصحة العقلية مثل الإجهاد ، الذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بقلة طول العمر .

وبالمثل ، قد يرتبط الخطر الأقل للنساء اللائي تلقين رعاية جيدة من قبل والدتهن بمستوى منخفض من الإجهاد أثناء الطفولة ، ووفقًا لنتائج الدراسة ، كانت رعاية الأم فقط هي المهمة ؛ العلاقات الأبوية لا تعتبر حاسمة.

ونعلم من الدراسات في مجال علم النفس أن كل هذه الظواهر المتعلقة بالعلاقات الأبوية تؤثر على السلوك، و هناك نظرية تربط هذا بالإجهاد، و قد يعاني الأطفال المهملون من مستويات أعلى من التوتر في وقت لاحق في الحياة بسبب ارتدادات هذا الإهمال المبكر .

قام الباحثون بتحليل الوفيات المبكرة بشكل مستقل عن اعتلال الصحة والعمر، سيكون من الخطأ أن نعزو ارتفاع مخاطر الوفاة المبكرة إلى حدث سابق دون النظر إلى وجود أمراض ومشاكل في الشيخوخة. لذلك قمنا بالتحكم في هذه المتغيرات ، وقمنا بتحليل الارتباطات التي تتضمن عوامل موجودة في طفولة الشخص المعني مع الوفيات المبكرة بغض النظر عن صحتهم في سن الشيخوخة .