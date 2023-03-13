دراسة برازيلية: الوجبات الجاهزة تجعلك أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب

كتبت رانيا عامر

توصل فريق من الباحثون البرازيليون أن معدلات الاكتئاب أعلى بنحو 80% لدى الأشخاص الذين يتناولون أكثر الأطعمة معالجة بإفراط، والتي تشمل الشوكولاتة ورقائق البطاطس والبسكويت والآيس كريم و البرجر والكيك والوجبات الجاهزة.وذلك وفقا لما نشره موقع ديلي ميل.

وقال الدكتور دوان ميلور، من جامعة أستون في برمنجهام ، ان العديد من الأطعمة التي تشير هذه الدراسة إلى أنها مرتبطة بالاكتئاب لا تعتبر مكونات منتظمة لنظام غذائي صحي. يمكن أن تكون العوامل المرتبطة بالاكتئاب قد تؤدي أيضا إلى عدم تناول الفرد لنمط غذائي مثالي.

وشملت الدراسة التي اجريت بالبرازيل 2572 طالبا جامعيا وخريجا ،حول عاداتهم الغذائية وأسلوب حياتهم.وطُلب من المتطوعين الإبلاغ بأنفسهم عن عدد المرات التي تناولوا فيها 144 نوعا مختلفا من الأطعمة، ومدى حجم حصصهم.

علي الرغم ان الأطعمة التي تم معالجتها بشكل كبير على خمسة مكونات أو أكثر ومواد كيميائية إضافية مثل المستحلبات ومحاكيات النكهة، ما يزيد من مدة صلاحية الأطعمة ومذاقها، ولكنها ليست بالضرورة جيدة بالنسبة لك.

وتناولت الدراسة عما إذا كانوا يدخنون أو يشربون الكحول، وكم عدد ساعات مشاهدة التلفزيون، وما إذا كانوا مصابين بالسكري وما إذا تم تشخيصهم بالاكتئاب.

لاحظ الباحثون أن انتشار الاكتئاب في البرازيل كان مرتفعا نسبيا بنسبة 12.8%، مقارنة بسكان العالم بنحو 5%، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

واوضحت نتائج الدراسة ان الذين يتناولون أطعمة فائقة المعالجة يُعتقد أنها تشكل ما لا يقل عن 31% من مدخلهم اليومي - أكثر عرضة بالاصابة بالاكتئاب بنسبة تصل إلى 82% ،وتمت مقارنة هذا مع الأشخاص الذين تناولوا أقل من ذلك.بالاضافة الي تعرضهم لزيادة الوزن بجانب الاصابة بالاكتئاب .