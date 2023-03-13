حملات لتحصين رؤوس الماشية ضد مرض الجلد العقدي والحمى القلاعية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

أكد الدكتور حامد موسى الأقنص وكيل الطب البيطري بالإسماعيلية، أنه على مدار شهر فبراير الماضي، استكملت مديرية الطب البيطري حملات التحصين ضد الأمراض المختلفة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة، والحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة وزيادة إنتاجيتها.

وأضاف فى بيان له، أنه تم تحصين 17737 من رووس الماشية ضد مرض الجلد العقدي، وتحصين 24105رأس ماشية ضد الحمى القلاعية، وتحصين 10340 رأس ماشية، ضد حمى الوادي المتصدع، وتم تحصين 9411رأس ماشية ضد مرض التسمم الدموي، بجانب تحصين 3935 رأس أغنام ضد مرض جدري الأغنام، علاوة على ذلك تم تحصين عدد 6437 ضد جدري الماشية، وتم تحصين 26800 طائر ضد أنفلونزا الطيور.

وعلى جانب آخر، تم المرور على 28 حظيرة ماشية، ومعاينة 8 مزارع لاستخراج تراخيص تشغيل، ومعاينة 3 مزارع دواجن لاستخراج تراخيص وتم المرور على 3 مزارع دواجن.

واختتم مدير عام مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، أنه يتم عمل دورات تدريبية بشكل منتظم للأطباء البيطريين، وحصل على الدورة التدريبية هذا الشهر 3 أطباء، و إداريين.