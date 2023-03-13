بيطري المنيا: تحرير 24 محضرا خلال حملات على الأسواق والمطاعم

شنت مديرية الطب البيطري عددا من الحملات التفتيشية خلال الفترة من 26 فبراير الماضي إلى 11 مارس الجاري بـعدد من مراكز المحافظة، بهدف تشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر، والتأكد من صلاحية المعروض منها حرصاً على سلامة وصحة المواطنين والقضاء على الغش التجاري.

أوضح الدكتور محمد عثمان، مدير مديرية الطب البيطري، أن المديرية نفذت الحملات بالتعاون مع مباحث التموين وعدد من الجهات المعنية، والتي أسفرت عن تحرير 24 محضر، وضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى سياق اخر قال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الادارة العامة للطب الوقائي" إدارة مراقبة الاغذية" تمكنت من تنفيذ الحملات التفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية، وذلك خلال شهر فبراير الماضي، حيث تم المرور على 679 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، وأسفرت عن تحرير 343 محضر للمخالفات المضبوطة وتنوعت المحاضر بين مخالفة اشتراطات وزارة الصحة و عدم وجود شهادات صحية ومحاضر أخرى، كما تم ضبط 5 منشأت تعمل بدون ترخيص وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشأت.

واضافت الدكتورة هبة رستم نائب مدير الادارة العامة للطب الوقائي، انه تم سحب 377 عينة مواد غذائية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك، بالإضافة الى إعدام 1553 كيلو اغذية مختلفة و62 لتر مواد سائلة لوجود تغير في الخواص الطبيعية، وتم ضبط 3 أطنان و391 كيلو من الزبدة لوجود تغير في الخواص الطبيعية، كما تم استخراج 1368 شهادة صحية.