حريق فى مصنع للإطارات بكوريا الجنوبية.. وإصابة 11 شخصا

سول (أ ش أ)

أفادت سلطات الإطفاء فى كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، باندلاع حريق فى مصنع للإطارات فى مدينة دايجون بوسط البلاد، وإصابة 11 شخصا وتلقيهم العلاج الطبى بسبب استنشاق الدخان.

وأوضحت السلطات الكورية - وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية - أن الحريق اندلع في المصنع الذي تديره شركة هانكوك للإطارات والتكنولوجيا، ومن المتوقع أنه بدأ بسبب آلة تشكيل الإطارات في الجزء الشمالي من المصنع الثاني حيث يتم تخزين المواد القابلة للاشتعال.

وأشار كيم جون، مسؤول الإطفاء، إلى أن هناك صعوبة فى إخماد الحريق لأن الإطارات مصنوعة من مواد قابلة للاشتعال، مشيرا إلى أنه تم تعبئة تسع طائرات هليكوبتر إضافية.

وقامت السلطات بإجلاء السكان من المباني السكنية المجاورة بسبب الحريق وأمرت الآخرين المقيمين في محيط الحريق بإغلاق النوافذ. كما أغلقت مدرستين ابتدائيتين بالقرب من المصنع، وتم تحويل الدراسة في مدرسة ثانوية قريبة إلى الدراسة عن بعد.

وتسبب الحريق أيضا في اضطراب حركة النقل، بما يشمل خدمات القطارات بالقرب من المصنع وحركة المرور على الطريق السريع، وقد تم استئناف تشغيل قطارات KTX عالية السرعة.