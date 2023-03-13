جهاز شئون البيئة ينظم حملة لنظافة شواطئ سفاجا

البحر الأحمر - عماد عرفة

نظم جهاز شئون البيئة بالتعاون مع الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن "بيرسجا" اليوم الإثنين حملة نظافة لأحد شواطى مدينة سفاجا، وذلك بحضور رئيس مدينة سفاجا اللواء ياسر شعبان وممثلى بيرسجا الدكتور زاهر الاغوان، منسق الإقليمى لبرنامج النفايات، والمهندس اسلام طه، منسق وحدة المعلومات، ومدير فرع جهاز شؤون البيئة للبحر الاحمر والمختصيين بالبيئة بمشاركة طلاب مدارس ثانوية بنين وبنات من مدينة سفاجا ومتطوعين محليين.

وأعرب الدكتور زاهر الأغوان، منسق الهيئة الإقليمية لبرنامج النفايات، عن مدى أهمية الحملة للمشاركين باعتبارها نوع من المبادرات الطوعية لرفع الوعى البيئى عن خطورة النفايات - خاصة البلاستيك- على البيئة البحرية على ساحل البحر الأحمر لمصر وعلى صحة الإنسان والسياحة لما تقوم بها كتلوث للشواطئ الخلابة مشيرا إلى دور الهيئة الاقليمية فى ادارة النفايات فى منطقة البحر الأحمر وخليج عدن.

وأوضح مدير فرع جهاز شئون البيئة للبحر الأحمر الدور التى يلعبه الجهاز فى حماية بيئة البحر الاحمر فى مصر من هذه الملوثات موضحا بأن وزارة البيئة تبذل جهودا حثيثة للحد من تاثيراتها.

يذكر بأن الهيئة الاقليمية ( PERSGA) منظمة تضم فى عضويتها جمهورية مصر العربية بالإضافة إلى الدول العربية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن وهى السعودية والاردن ومصر والسودان واليمن وجيبوتى والصومال.

وتأتى فعاليات الحملة تحت إطارى الخطة الاقليمية لإدارة النفايات البحرية المبعثرة فى منطقة البحر الأحمر وخليج ووخطة العمل الوطنية لجمهورية مصر العربية لإدارة النفايات البحرية المبعثرة على ساحل البحر الأحمر والذى تم اعدادها بالتعاون مع بيرسجا. حيث سبق هذه الحملة تنفيذ برنامج توعية لطلاب مدارس أخرى فى مدينة سفاجا فى الأيام السابقة.

تعتبر هذه الحملة مبادرة أولية وقد يليها حملات نظافة - سواء للشواطئ أو تحت سطح البحر- من المتوقع نفيذها فى مناطق اخرى من ساحل البحر الاحمر مستقبلا ضمن إطار خطة العمل الوطنية.