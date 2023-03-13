جامعة حلوان تختتم فعاليات البرنامج التدريبي لتأهيل المدربين علميًا

كتب محمد صبحى

اختتم مركز بحوث وتدريب القادة بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان فاعليات البرنامج التدريبي تدريب المدربين (TOT)، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور وليد السروجي القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتحت إشراف الدكتور زغلول حسنين عباس عميد كلية الخدمة الاجتماعية، و الدكتورة صفاء خضير وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتورة سماح سالم مدير المركز.

واستهدف البرنامج تأهيل المشاركين تأهيلاً علمياً و مهاريا و إكسابهم الخبرات التطبيقية اللازمة للعمل كمدربين محترفين، وتناول البرنامج المواقف التي يتعرض لها المدرب في بداية عمله وكيف يمكن التغلب عليها، كما تناول البرنامج ، منهجية التدريب، استراتيجيات التدريب ، المفاهيم الأساسية للتدريب، أسس التدريب الفعال، وكيفية صناعة المدرب المتميز، مهارات التواصل داخل القاعة، مهارات العرض والإلقاء، صناعة الكاريزما المؤثرة، مهارة تنويع الأساليب التدريبية، إدارة الأنشطة التدريبية الجماعية.

حاضر في البرنامج التدريبي عدد من المدربين المعتمدين وفقا للتسلسل الزمني للبرنامج الدكتورة صباح إسماعيل المدرس بقسم العمل مع الجماعات والمدرب المعتمد لدى عدد من الجهات، الدكتور مدحت أبو النصر أستاذ مجالات الخدمة الاجتماعية، الدكتور إيهاب عيسى عبد الرحمن المصرى محاضر تدريب ومدرب معتمد بالتحول الرقمي بالمجلس الأعلى للجامعات، الدكتور عبد الحميد يحيى وكيل الوزارة برئاسة مجلس الوزراء(سابقا) و نائب رئيس مجلس خبراء التدريب بمركز بحوث التنمية التكنولوجية بجامعة حلوان و خبير التدريب والتنمية البشرية.

وقد خصص اليوم الأخير من البرنامج لتحكيم الحقائب التدريبية وتقييم العروض المقدمة، بحضور الدكتور المهندس محمد عتمان رئيس مجلس إدارة المعهد القومي للجودة National Quality Institute.

وقد شملت متطلبات اجتياز المتدربين للبرنامج إعداد الحقائب التدريبية والعروض التقديمية، والتعرف على مدى الالتزام بمهارات المدربين.

قام بالتنسيق خلال مراحل تنفيذ البرنامج التدريبي الدكتور مرسي طاهر المدير الإداري بالمركز.