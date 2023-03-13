نفذت جامعة العريش تنفذ حملة التبرع بالدم لصالح مرضى مستشفى العريش، وأعلنت الجامعة فى بيان، أنه نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة العريش، بالتعاون مع بنك دم العريش، بمستشفى العريش العام حملة للتبرع بالدم، وقياس نسبة الهيموجلوبين، وفحص نوع الفصيلة لمعرفة نوع فصيلة الدم، داخل الحرم الجامعى.

قال الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، أن الحملة هدفها الأول هو تحقيق الأمن الصحى للمواطنين وأنها ليست الأولى بالجامعة، مشيرا أن الجامعة تستضيف هذه الحملة داخل الجامعة لحث المجتمع على التبرع بالدم؛ وذلك تنفيذًا للمبادرة الرئاسية التى تدعم استمرارية حملات التبرع لبنك الدم، لوقف طائلة أمراض الكبد والكلى وجميع الأمراض المزمنة.

أضاف رئيس الجامعة، أن الحملة لم تكن مقصورة على نطاق طلاب الجامعة فقط، بل امتدت لتوعية العاملين بالجامعة وكل منتسبيها، تأكيدًا على أهمية التبرع بالدم ونشر ثقافة التبرع فى مصر، لافتًا إلى أن ذلك يأتى فى اطار التوعية أيضًا بأهمية المسئولية المجتمعية.

قال الدكتور رفعت عمر عزوز نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الحملة استهدفت طلاب الجامعة والعاملين بها من أجل حثهم على التبرع بالدم، كما أن تلك الخطوة تُعد من أجل الحفاظ على مخزون مصر من الدم باستمرار، مؤكدًا على أنه تم التعاون مع بنك دم العريش بمستشفى العريش العام لعمل حملة التبرع بالدم لطلاب الجامعة والعاملين.