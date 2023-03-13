ثاني حالة إفلاس فى أمريكا.. إغلاق بنك "سيجنتشر" وخطة لتعويض المودعين

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت إدارة الخدمات المالية بولاية نيويورك، إنها استحوذت على بنك سيجنتشر وألحقت صفة المستلم بالمؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع، وذلك في ثاني حالة إفلاس لبنك في غضون أيام.

وأوضحت إدارة الخدمات المالية في بيان نشرته " nytimes"، أن الودائع لدى بنك سيجنتشر بلغت حوالي 88.59 مليار دولار في المجمل حتى يوم 31 ديسمبر

وأوضحت وزارة الخزانة وجهات تنظيمية أخرى بقطاع البنوك في بيان مشترك، اليوم، إنه سيتم تعويض المودعين في بنك سيغنتشر وإن دافعي الضرائب لن يتحملوا أي خسائر.

وقد أعلنت الحكومة الأمريكية، اليوم الاثنين، أن جميع أموال المودعين في بنك سيليكون فالي المنهار ستُردُّ، مؤكدة أن عملاء البنك سيتمكنون من الوصول إلى حساباتهم بشكل كامل، في خطوة تهدف في الأساس للحفاظ على الاقتصاد الأميركي من تبعات انهيار البنك.

وعقب اجتماع بين وزيرة الخزانة جانيت يلين ورئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم بأول ورئيس مجلس إدارة مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية مارتن غرونبرغ صدر بيان جاء فيه "بعد تلقّي توصية من مجالس إدارة مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية والاحتياطي الفيدرالي والتشاور مع الرئيس جو بايدن وافقت الوزيرة يلين على الإجراءات التي تمكّن المؤسسة الفيدرالية من استكمال قرارها بشأن بنك سيليكون فالي بطريقة تحمي جميع المودعين بشكل كامل" موضحاً أن "جميع المودعين سيتمكنون من الوصول إلى أموالهم كاملة اعتباراً من يوم الاثنين 13 مارس، مع عدم تحمل دافع الضرائب أية خسائر مرتبطة بالقرار"