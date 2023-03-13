رئيس مجلس النواب الأمريكي عن أزمة بنك سيليكون فالي: "آمل أن يتم حلها"

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قال رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي، الأحد، إن إدارة الرئيس جو بايدن "لديها الأدوات" للتعامل مع أزمة بنك سيليكون فالي.

وأوضح موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي في تقرير خاص أن بنك سيليكون فالي يواجه احتمالية الإفلاس التي تهدد بكارثة في النظام المصرفي الأمريكي بأكمله، وذلك بعد أن قام عملاء البنك بسحب أكثر من 42 مليار دولار أمريكي خلال يوم واحد، الخميس الماضي، بمعدل نحو مليون دولار في الساعة، ولذلك فإن البيت الأبيض في سباق مع الساعة قبل عودة نظام البنوك للعمل، صباح الغد الاثنين، لضمان الأمان للمودعين ودفعهم إلى عدم سحب أموالهم من البنك.

ومن جانبه، قال مكارثي في تصريحات -نقلها موقع "أكسيوس"- إنه تحدث مع وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، ورئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، مؤكدا أنهم "لديهم الأدوات اللازمة للتعامل مع الوضع الحالي، كما أنهم يعرفون مدى جدية الأمر، ويعملون للإعلان عن قرارات قبل فتح الأسواق".

وأضاف مكارثي: "آمل أن يتم الإعلان عن شيء ما اليوم لحل الأزمة.. هذا البنك فريد من نوعه، حيث يمتلكون أصولًا ولديهم عملاء رائعون، ومن الممكن جدًا لشخص ما شراء هذا البنك، وأعتقد أنه سيكون أفضل نتيجة للمضي قدما وتهدئة أسواق المال".

وأوضح موقع "أكسيوس" أن الأزمة الحالية هي في شعور الشركات والأفراد في الولايات المتحدة بعدم الأمان بعد أزمة بنك سيليكون فالي، وهو ما قد يدفعهم إلى سحب أموالهم المودعة في البنوك، ما سيؤدي بدوره إلى كارثة مصرفية سيروح ضحيتها العديد من البنوك الصغيرة وتبقى فقط البنوك الكبيرة صامدة.