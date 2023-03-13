اليوم السابع
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الإثنين، 13 مارس 2023 05:57 م
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تعليم كفر الشيخ تتسلم 1000 شجرة مثمرة لزراعتها بالمدارس ضمن "100 مليون شجرة"

الإثنين، 13 مارس 2023 04:41 م
تعليم كفر الشيخ تتسلم 1000 شجرة مثمرة لزراعتها بالمدارس ضمن "100 مليون شجرة" تعليم كفر الشيخ يتسلم 1000 شجرة مثمرة
كفر الشيخ – محمد سليمان

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تسلمت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ 1000 شجرة مثمرة، ضمن 225 ألف شجرة شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تسليمتها للوحدات المحلية والمديريات المتعددة، وشهد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، تسليم 1000 شجرة للإدارات التعليمية والمديرية لزراعتها بالمدارس بقرى ومدن المحافظة، بحضور الدكتور علاء جوده، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ.
 
وأكد  محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن الإدارات التعليمية تسلمت 1000 شجرة مثمرة، ما بين "رمان – كاربس – كازوارينا – وسفى، جوافه، ليمون، وزيتون، نبق، فرش الزجاج"،لزراعتها بالمدارس، وزيادة الرقعة الزراعية بها، وذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لزراعة" 100 مليون شجرة" ، والمبادرة الرئاسية " أتحضر للأخضر"  وتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وفي ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين وزارتى التنمية المحلية والإنتاج الحربى لتوريد الأشجار لعدد من محافظات الجمهورية.
 
تعليم كفر الشيخ يتسلم 1000 شجرة مثمرة
تعليم كفر الشيخ يتسلم 1000 شجرة مثمرة

الاشجار المثمرة التي تسلمتها التربية والتعليم
الاشجار المثمرة التي تسلمتها التربية والتعليم

وكيل تعليم كفر الشيخ يوجه بتوزيع 1000- شجرة مثمرة على المدارس
وكيل تعليم كفر الشيخ يوجه بتوزيع 1000- شجرة مثمرة على المدارس

استلام تعليم كفر الشخ ل 1000 شجرة مثمرة
استلام تعليم كفر الشخ ل 1000 شجرة مثمرة
 
 

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