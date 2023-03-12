وكيل تعليم كفر الشيخ يفتتح معرض الصحافة المدرسية والحديث الإلكترونى.. صور

أشاد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، بالمعرض العام للصحافة المدرسية ومسابقة الحديث الإلكتروني، وذلك بحضور لجنة التحكيم الوزارة، الدكتور رمضان عبد الحميد، وأسامة السعيد، وحسن عوض، أعضاء لجنة التحكيم بالوزارة، والمقام بالمدرسة الصناعية المتقدمة "الشهيد خالد السواحليى" بإدارة غرب كفرالشيخ.

وشاركت جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة بأعمال متنوعة لمختلف فنون التحرير الصحفي من مجلات حائط وصحف ربع ساعة ومقالات وتحقيقات، كما أجريت مسابقة الحديث الإلكتروني بمشاركة مدرسة محمد عيد الخابيه، التابعة لإدارة دسوق ممثلة للمرحلة الابتدائية، ومدرسة كفر المرازقة الإعدادية التابعة لإدارة قلين للمرحله الاعدادية، تحت إشراف محي الخيري، موجه عام الصحافة والاعلام بكفر الشيخ، ورباب السيد الموجه المركزي.

وأشادت لجنة الوزارة والحضور من مختلف القيادات التعليمية بالأعمال المعروضة داخل المعرض، وكذلك الأداء المتميز من الطلاب، لمسابقة الحديث الإلكتروني، وأوصت بمواصلة رحلة النجاح والأداء المتميز للطلاب والموجهين والاخصائين، والتوجيه عام الصحافة والاعلام بكفرالشيخ.



جانب من معرض الصحافة لتعليم كفر الشيخ



جانب من معرض الصحافة بتعليم كفر الشيخ