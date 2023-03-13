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تركيب وصلات مياه مجانية للأسر الأولى بالرعاية في محافظة أسوان

الإثنين، 13 مارس 2023 01:53 م
تركيب وصلات مياه مجانية للأسر الأولى بالرعاية في محافظة أسوان تركيب وصلات مياه
أسوان – عبد الله صلاح السبيع

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نجحت جمعية الأورمان في تركيب 201 وصلة مياه شرب نقية للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية بجميع قرى ونجوع ومراكز محافظة أسوان، وذلك تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان بقيادة محمد يوسف، وكيل الوزارة. 
 
يأتى ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة أسوان وجمعية الأورمان، وانطلاقا من الحرص على الاهتمام بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.
 
وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الهدف من تركيب وصلات مياه شرب نقية توفر حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا تضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة فيه من مياه شرب نقيه، لافتًا أن الأسر المستفيدة التي تم اختيارها وفقا لعدة معايير منها المستوى المادي والاقتصادي والمعيشي للأسر المستحقة وفق معايير التنمية وترتيب النطاقات الأشد احتياجا.
 
وأشار شعبان، إلى أن المواطن المستفيد من أى خدمات الأورمان لا يتحمل أية تكاليف على الإطلاق حيث تقدم هذه الخدمات إلى المستفيدين بالمجان، مضيفاً أن الجمعية تصل للقرى الأكثر احتياجًا بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في أرجاء محافظة أسوان، تحت إشراف ورعاية مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظة.
 
يذكر أن جمعية الأورمان على مدار الأعوام السابقة قامت بتركيب 28108 وصلة مياه بجميع محافظات الجمهورية.

الاورمان

وصلات مياه مجانية

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