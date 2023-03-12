اليوم السابع
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استعداداً لشهر رمضان..

محافظ أسوان يتفقد توزيع 3000 كرتونة ضمن قافلة المواد الغذائية للأسر المحتاجة

الأحد، 12 مارس 2023 04:48 م
محافظ أسوان يتفقد توزيع 3000 كرتونة ضمن قافلة المواد الغذائية للأسر المحتاجة توزيع 3 آلاف كرتونة ضمن قافلة المواد الغذائية للأسر المحتاجة
أسوان - عبد الله صلاح السبيع

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تفقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان،  اليوم، الأحد، قافلة السلع والمواد الغذائية بإجمالى 3000 كرتونة والتى تقوم بتوفيرها الجمعية المصرية للتنمية المتكاملة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى، استعداداً لاستقبال شهر رمضان المعظم وتحت مظلة مبادرة "الناس لبعضهم"، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم الأسر الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية.

 

حضر الفاعليات، الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، واللواء أشرف فؤاد السكرتير العام، بجانب أسامة حسين مدير عام الجمعية المصرية للتنمية المتكاملة.

 

وخلال جولته التفقدية للقافلة أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته لمسئولى الجمعية بزيادة أعداد السلع من السكر والأرز داخل كرتونة المواد الغذائية والتى تضم فى محتوياتها الزيت والمسلى والدقيق والمكرونة والصلصة والملح والبلح والعصير على أن يتم توزيعها على المستحقين من الأسر المتعففة والأكثر احتياجاً.

 

وأشاد المحافظ، بجهود منظمات ومؤسسات المجتمع المدنى ومن بينها الجمعية المصرية للتنمية المتكاملة بقيادة هناء إسماعيل رئيس مجلس إدارة الجمعية، والذى لا يقتصر دورها فقط فى هذا المجال، ولكن فى العديد من المجالات الأخرى، وخاصة جهودها المتميزة لإعادة إعمار وإنشاء وترميم المنازل التى تضررت من السيول، وتنظيم القوافل الطبية الشاملة لجميع التخصصات بالتعاون مع مديرية الصحة، وكذا تنظيم قوافل التوعية الصحية والبرامج الثقافية للأطفال والأسرة ليجسدوا بذلك ملحمة نموذجية مشرفة من التكامل والتكاتف بين الجهود الحكومية والمجتمعية.


قافلة مواد غذائية

اسوان

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