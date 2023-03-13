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تأجيل محاكمة المتهمين بالإتجار في المخدرات وغسل الأموال بالقاهرة لـ12 أبريل

الإثنين، 13 مارس 2023 10:14 ص
تأجيل محاكمة المتهمين بالإتجار في المخدرات وغسل الأموال بالقاهرة لـ12 أبريل جريمة غسل الأموال- أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت محكمة جنايات حدائق القبة، تأجيل محاكمة 5 أشخاص بتهمة الإتجار في المخدرات وحيازة أسلحة وذخيرة وقيامهم بغسل الأموال الناتجة عن تجارتهم الغير مشروعة في الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، لجلسة 12 أبريل المقبل. 
 
وأوضحت التحريات الأولية، أن المتهمين حاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي والعقارات والسيارات، وإيداعهم بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بملايين الجنيهات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

تجارة مخدرات

أخبار الحوادث

عقوبة الاتجار فى المخدرات

حدائق القبة

جريمة غسل الأموال



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